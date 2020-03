Barbara D’Urso, la verità sulla storia con Pupo: ecco le sue parole

Barbara D’Urso ha risposto in diretta nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 alle indiscrezioni sulla sua presunta storia con Pupo.

C’è stato del tenero tra Pupo e Barbara D’Urso? Lui sostiene di sì. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato di un vecchio flirt con la conduttrice di Pomeriggio 5. La quale però oggi, in diretta e dallo studio del suo programma, ha voluto dire la sua al riguardo, mandando al cantautore un messaggio ben preciso.

La confessione di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ha raccontato che stamattina, leggendo le notizie in rassegna stampa, ha notato per l’ennesima volta dichiarazioni sulla sua presunta storia con Pupo. “Una storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, piccolo nel senso di età, credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me: cosa assolutamente falsa”, ha puntualizzato senza mezzi termini.

La conduttrice ha continuato spiegando che, negli anni, ha sempre riso di questa cosa, ma adesso ha deciso di mettere i puntini sulle “i”: “Io voglio parlare a questo cantautore famosissimo, che è famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, tutti i siti hanno sempre parlato di lui anche perché ama contemporaneamente due donne, e io la trovo una cosa bella. Allora basta dichiarare che hai avuto una storia con me!”. Last but not least, la conduttrice ha confessato che le piacere di leggere il nome di Pupo per il bel lavoro che sta svolgendo nel programma di Alfonso Signorini o per la prossima canzone che scriverà. “Adesso basta, ok? Amici come prima!”. Basterà a chiudere il “caso”?

