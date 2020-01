Elena Santarelli, post al vetriolo: “Lontana dalle persone negative”

Elena Santarelli manda un messaggio chiaro a tutte le persone che le reso la vita difficile negli ultimi mesi con una citazione di Albert Einstein.

La showgirl Elena Santarelli ha attraversato un incubo con grande coraggio. Quando ha scoperto che il figlio era malato di tumore ha represso paure e debolezze e si è mostrata forte e pronta a lottare al fianco del suo bambino. Diventando una presenza assidua nel reparto di oncologia, Elena ha trovato il supporto e la vicinanza di altri genitori costretti ad affrontare la stessa situazione. Trovandocisi si è resa conto della sofferenza che provano le famiglie ed ha deciso di dare una mano alla ricerca mettendo a disposizione la sua notorietà.

Un impegno sincero e ragguardevole, per il quale però è stata attaccata dai soliti imbecilli da tastiera. A questi hater, Elena ha risposto a volte con durezza ed altre con ironia, cercando di celare il dolore che parole ingiuste e cattive le causavano. Per fortuna le cure del piccolo Jack sono andate per il meglio e la malattia è regredita. Proprio in quel momento la Santarelli ha subito un contraccolpo psicologico. Per un periodo, infatti, ha dovuto concentrarsi su sé stessa per ricaricare le energie e sfogare mesi di rabbia, dolore e frustrazione.

Elena Santarelli: “Stai lontana dalle persone negative”

Durante le vacanze natalizie, Elena ha passato alcuni giorni alle Maldive. In mezzo a quel paradisiaco scenario la showgirl ha ricaricato le energie e si è rilassata insieme alla sua famiglia. Di ritorno dalla vacanza è tornata al tran tran quotidiano e nelle ultime ore ha pubblicato una citazione che potrebbe sembrare rivolta a qualcuno in particolare. Accanto ad una sua foto, infatti, si legge: “Stai lontano dalle persone negative ,hanno un problema per ogni soluzione”. Si tratta di una citazione di Albert Einstein e probabilmente è stata pubblicata solo perché le piaceva il messaggio. Ma viste le accuse e le dure critiche ricevute in questi mesi, non è difficile rintracciare un messaggio diretto a chi ha cercato di abbatterla e di farla stare male.