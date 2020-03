Coronavirus Italia | positivo ass. Lombardia Mattinzoli | “Ha febbre alta”

Un assessore della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, riscontra febbre alta e sintomi manifesti di Covid-19. Altro caso di Coronavirus Italia.

Altro caso di Coronavirus Italia. E stavolta riguarda una personalità nota in Lombardia. Si tratta dell’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile, Alessandro Mattinzoli.

Il politico bresciano, in quota Forza Italia, accusa una febbre alta come comunicato sia dal governatore Attilio Fontana che dal suo collega ed assessore al Welfare, Giulio Gallera. Entrambi rendono noto poi che l’intera giunta della Regione Lombardia verrà sottoposta ai test di accertamento del caso. L’assessore Gallera in particolare sottolinea come “una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità per i contatti diretti”.

Coronavirus Italia Lombardia, positivo assessore della giunta Fontana: “Ma sta bene”

La decisione di sottoporre a tampone per il rilevamento del virus Covid-19 è arrivata a seguito proprio dei contatti diretti avuti da Alessandro Mattinzoli con i suoi colleghi. Il governatore Fontana ha fatto sapere riguardo alle condizioni di quest’ultimo che al momento riscontra febbre alta. “Ma oltre a questo, l’assessore Mattinzoli sta bene e versa in buone condizioni di salute. Speriamo che la sua temperatura corporea possa abbassarsi presso seguendo la dovuta terapia”. Parole rilasciate al programma radiofonico ‘Centocittà’, su Rai Radio 1. Lo stesso presidente della Regione Lombardia si era posto in auto-isolamento nei giorni scorsi dopo la positività di una sua collaboratrice al Coronavirus.

