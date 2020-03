Roma, agente di Spinaceto positivo al Coronavirus

Coronavirus a Roma: un agente di polizia risulta positivo, si attende la conferma dello Spallanzani

Un poliziotto di Spinaceto, periferia di Roma, sarebbe positivo al Coronavirus dopo il primo tampone effettuato al Policlinico Gemelli. Si attende ora l’esito del secondo tampone spedito allo Spallanzani.

Intanto si apprende dal sito 7colli di Francesco Storace che l’uomo lavora al Commissariato di Spinaceto e dal 25 febbraio era in malattia per un’influenza. Al peggiorare dei sintomi è stato portato al Policlinico Gemelli dove è stato eseguito il test per il COVID-19.

Sembrerebbe che l’uomo ha contratto il virus tramite un suo conoscente proveniente dalle zone rosse della Lombardia che lo è venuto a trovare nei giorni scorsi. Intanto sono stati attivati i protocolli sui colleghi del poliziotto e sulla famiglia.

Coronavirus a Roma

Al momento a Roma e nel Lazio ci sono in tutto 6 casi di contagio. Si tratta della coppia di cinesi ormai guarita, del giovane ricercatore italiano, anch’esso guarito ma ancora tutti ricoverati allo Spallanzani e dalla famiglia di Fiumicino che appena pochi giorni fa è risultata positiva al test del Coronavirus. La donna tornata da dei parenti nel bergamasco ha poi contagiato il marito e la figlia, sono in buone condizioni di salute.

E’ poi di oggi la notizia della chiusura della chiesa di San Luigi dei Francesi per via di un sacerdote della chiesa che di ritorno in Francia è risultato positivo al Coronavirus. Il prete ha viaggiato in auto con soste in Lombardia per raggiungere Parigi. Il contagio da Coronavirus potrebbe quindi essere avvenuto in Lombardia e non a Roma. In via precauzionale è stato deciso di chiudere fino a data da destinarsi la chiesa cdi San Luigi dei Francesi famosa in tutto il mondo in quanto ospita tre grandi capolavori di Caravaggio