Meteo del weekend 21-23 febbraio in Italia: che tempo farà

Meteo del Weekend 21-23 febbraio in Italia: che tempo farà nel finesettimana di Carnevale 2020. Le informazioni utili.



Siamo arrivati al Weekend di Carnevale 2020, mentre fervono i preparativi per le sfilate dei corsi mascherati, i balli e le feste, scopriamo che cosa aspettarsi dalle previsioni del tempo. Dopo il veloce passaggio della perturbazione che a metà settimana ha attraversato l’Italia da Nord a Sud, sul nostro Paese è tornata l’alta pressione con il tempo soleggiato e il clima mite.

Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, per tutto il weekend del 21-23 febbraio, con il sole e il clima mite, con le temperature primaverili e decisamente anomale per il periodo. Ecco le previsioni del tempo.

Meteo del weekend 21-23 febbraio in Italia

Gli ultimi strascichi della perturbazione che a metà settimana ha attraversato l’Italia sta ancora facendo sentire qualche effetto all’estremo Sud con le ultime residuali piogge sul basso Adriatico e sul Salento. Mentre sul resto della Penisola è tornato il bel tempo, con sole e temperature miti. Nelle prossime ore, comunque migliorerà dappertutto anche al Sud.

L’alta pressione, alimentata da correnti nordafricane, è tornata sull’Italia e si rinforzerà nel weekend di Carnevale, favorendo le sfilate dei carri e i festeggiamenti all’aperto. Le temperature saliranno, con valori massimi decisamente primaverili e anomali per febbraio, anche se è la fine del mese. Come annuncia 3bmeteo.com.

Nella giornata di venerdì 21 febbraio arriverà il rinforzo dell’alta pressione sui settori centro-occidentali europei e anche sull’Italia. Il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo. È atteso solo qualche annuvolamento senza fenomeni sulle regioni occidentali della penisola: Toscana, Sardegna, Campania e Calabria occidentale. Qualche velatura e foschia è prevista al Nord in pianura. Altrove i cieli saranno sereni con sole splendente. Le temperature saliranno, con massime fino a 6° C sul Nord-Ovest, sulla Puglia e sulle zone orientali delle Isole Maggiori.

Anche sabato 22 febbraio avremo una giornata di bel tempo pieno, soleggiato quasi ovunque salvo cieli poco nuvolosi in zone sparse d’Italia, con qualche nube in più su Sardegna e Sicilia. Al mattino è attesa qualche foschia e nebbia sulla Pianura Padana. Le temperature saranno ancora elevate, con le massime sui 13-15° C e più elevate sulle Isole Maggiori.

La giornata di domenica 23 febbraio, quando nelle città del Carnevale si terranno le sfilate dei carri allegorici, sarà ancora all’insegna del tempo stabile e bello, a parte qualche variabilità. Alcune infiltrazioni di aria umida provenienti da Ovest sono infatti attese su Liguria e Toscana, portando qualche nube in più. Qualche annuvolamento arriverà anche sulla Campania e sulla Calabria tirrenica. In serata le nuvole aumenteranno sulle Alpi di confine, in particolare sui settori centro-orientali. Questi disturbi saranno portati dalla coda di una perturbazione che passerà su settori più settentrionali. Sul resto d’Italia, invece, prevarrà ancora il bel tempo, a parte qualche foschia o nebbia alla mattina sulla Pianura Padana. Le temperature saliranno ancora, con le massime che potranno raggiungere fino ai 20° sul medio basso Adriatico.



Insomma, a parte qualche eccezione di poco rilievo, il tempo nel weekend del 21-23 febbraio, weekend di Carnevale, sarà all’insegna del sole e delle temperature molto miti, primaverili.



