Cosa fare a Berlino nei giorni del Festival del Cinema Berlinale. Le attività da non perdere e i luoghi da visitare.

Si sta per aprire il prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Berlino, conosciuto anche con il nome di “Berlinale“. In città saranno presenti attori, registi e cineasti da tutto il mondo per presentare film, documentari e cortometraggi della migliore produzione cinematografica al mondo. A Berlino va in scena il cinema d’autore, per veri cinefili. Molti appassionati arriveranno in città, per assistere alle proiezioni per il pubblico e anche partecipare agli eventi collaterali.

Qui vi riportiamo tutte le informazioni utili per partecipare alla Berlinale e tutte le altre cose da fare a Berlino nei giorni del Festival.

Cosa fare a Berlino nei giorni della Berlinale

Il 20 febbraio apre la Berlinale, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino che si tiene ogni anno a febbraio e raccoglie cinefili esperti da tutto il mondo. Un evento prestigioso e tra i più importanti che promuove il migliore cinema d’autore e raduna i grandi appassionati della settima arte.

I biglietti per assistere alle proiezioni per il pubblico saranno messi in vendita da lunedì 17 febbraio. Il Festival, come sempre durerà 11 giorni e si concluderà il 1° marzo. La location principale è il Theater am Potsdamer Platz che nel periodo del festival prende il nome di Berlinale Palast.

Per informazioni sugli eventi e le proiezioni della Berlinale (sito in inglese): www.berlinale.de/en/home.html

Luoghi da vedere a Berlino

Oltre al Festival del Cinema, Berlino è ricchissima si luoghi da visitare e cose da fare. Accanto ai luoghi iconici della città, a cominciare dalla Porta di Brandeburgo e il viale Unter den Linden, il Memoriale del Muro di Berlino e il Checkpoint Charlie, la città è ricchissima di musei, monumenti e luoghi storici. Da vedere, anche se solo all’esterno, lo storico palazzo del Reichstag, dalla riunificazione sede del Parlamento tedesco; il Duomo di Berlino e il vicino Museo di Pergamo, nell’area dell’Isola dei Musei (Museum Insel), una zona dove con una concentrazione incredibile di opere d’arte. Imperdibile, poi, la visita alla famosissima Alexander Platz e alla sua torre della televisione, sulla quale salire se non soffrite di vertigini.

Fate un salto anche a Gendarmenmarkt, la piazza dove nel periodo natalizio viene allestito il più grande mercatino di Natale di Berlino. A due passi dalla storica Friedrichstrasse, dove trovate boutique, negozi e caffè eleganti, in questa piazza si affacciano la Konzerthaus e speculari una all’altra la Cattedrale Francese e la Cattedrale Tedesca (Deutscher Dom).

Concedetevi una luna passeggiata sul viale 17 giugno (Straße des 17. Juni), che dalla Porta di Brandeburgo arriva fino alla famosissima Colonna della Vittoria, costeggiando il grande parco Tiergarten. Un’altra passeggiata da non perdere è quella sulla Kurfürstendamm, il lungo viale della vecchia Berlino Ovest dove si affacciano le vetrine dei grandi marchi del lusso internazionale. Fino ad arrivare alla piazza della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la chiesa del XIX secolo colpita dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, di cui sono state conservate le rovine a futura memoria, con il campanile tranciato diventato il simbolo di Berlino.

Tra le meraviglie da vedere in città, non può mancare la tappa al bellissimo Castello di Charlottenburg, appena fuori il centro storico. Berlino vi sorprenderà tra memoria storica, capolavori del passato e il fermento di una città giovane aperta alle innovazioni, alle nuove tendenze e correnti artistiche. Oltre ai musei la città è piena di teatri e sale concerti, con tanti eventi organizzati ogni sera. Gli amanti della movida avranno una gran quantità di bar alla moda dove trascorrere le serate e discoteche dove scatenarsi.

Gli eventi in corso a Berlino

Dopo aver partecipato alle proiezioni aperte al pubblico della Berlinale e visitato i luoghi più caratteristici della capitale tedesca, se vi resta ancora un po’ di tempo oppure siete alla ricerca di rassegne o mostre particolari, qui vi segnaliamo gli eventi in corso a Berlino (titoli in inglese).

Civil life around 1900 – Museum Pankow. Mostra di arredi e cimeli sulla vita quotidiana berlinese di oltre un secolo fa. Periodo: dal 15 febbraio al 1° marzo 2020. Aperture: martedì, giovedì, sabato e domenica h 10-18.

Everyday life in the GDR (la vita di tutti i giorni della Repubblica Democratica Tedesca). Come si viveva a Berlino ai tempi della DDR? Ve lo racconta questa mostra a ingresso gratuito allestita al Museo del Kulturbrauerei, che espone oggetti oiriginali, documenti, fotografie, registrazioni audio e video (per un ulteriore approfondimento della vita nella Germania Est potete visitare anche il Museo della DDR di fianco al Duomo di Berlino). Periodo: dal 15 febbraio al 30 dicembre 2020. Negli orari di apertura del museo.



Du musst Caligari werden! Das virtuelle Kabinett (You have to become Caligari! The Virtual Cabinet). Gli appassionati di cinema non devono assolutamente perdere questa mostra dedicata al famoso film muto “Il gabinetto del dottor Caligari” (Das Cabinet des Dr. Caligari) del 1920, del regista Robert Wiene. La mostra è allestita proprio per il centenario di uno dei film iconici del cinema espressionista tedesco e di tutto il cinema muto e non solo. Il film fece il suo debutto il 26 febbraio del 1920 al Cinema Marmorhaus di Berlino. Fotografie, video e ricostruzioni del set, insieme ad installazioni multimediali offriranno ai visitatori uno spezio tridimensionali per immergersi nell’esperienza del film. Periodo: dal 13 febbraio al 20 aprile 2020. Biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì dalle 16 alle 20 ingresso gratuito.

Ulteriori informazioni sugli eventi in corso a Berlino: www.visitberlin.de/it/calendario-eventi

