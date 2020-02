Meteo San Valentino: arriva il “Bacio di Primavera”

Che tempo farà a San Valentino? Secondo gli esperti de Il Meteo.it il 14 febbraio arriva un’ondata di bel tempo, il “Bacio di Primavera”.

Se in queste ore siamo vittime di una vera e propria tempesta, Ciara, che sembra aver ea tutti gli effetti l’aria di una uragano con i suoi venti forti, pare che le cose cambieranno a breve. Secondo gli esperti di IlMeteo, infatti, tra qualche giorno arriverà una ondata primaverile. La festa degli innamorati, San Valentino 2020, sembra quindi essere salva a livello meteorologico. Niente venti forti, niente maltempo, nemmeno freddo polare… insomma. Cambia tutto! Avevate in programma magari una gita fuori porta o un po’ di relax con il vostro amore in un agriturismo o, addirittura, qualche giorno di vacanza? Bene, potrete realizzare comodamente i vostri sogni.

Che tempo farà a San Valentino 2020?

Fino a qualche tempo fa infatti gli esperti meteorologi italiani sostenevano che per il 14 febbraio, l’Italia sarebbe stata stravolta da una vera e propria ondata di maltempo tremenda. Invece ora pare che tutto stia per cambiare e che gli innamorati potranno celebrare San Valentino anche con una bella giornata di sole!

L’arrivo dell’anticiclone: il famigerato Bacio di San Valentino

Pare infatti che l’anticiclone avrà la meglio su questa ondata di vento, freddo e piogge che sta colpendo l’Europa. Come l’hanno definito a IlMeteo, sta arrivando quindi il Bacio di Primavera. Una ondata di caldo e bel tempo che anticipa e di molto la primavera. A oggi, chiaramente, le previsioni meteo si basano solo su dei modelli, ma sono anche piuttosto attendibili. Così pare che il 14 febbraio 2020 al mattino ci potrebbe essere qualche banco di nebbia, ma che sparirà piuttosto rapidamente. Anche qualche nube potrebbe far rabbrividire gli innamorati di Toscana e Lazio, ma nulla di rilevante.

Sole ovunque, ma attenzione alla notte

Sul resto dell’Italia invece domina il sole e il bel tempo anche nel pomeriggio. Qualche nuvola persisterà sul centro del nostro Bel Paese, ma nulla di grave. Sole tutto il giorno insomma, ma anche la sera di San Valentino le condizioni meteo rimarranno bellissime. Nessuna pioggia e temperature piuttosto elevate, sicuramente ben al di sopra della media stagionale insomma.

L’unica accortezza è che, nelle primissime ore del nuovo giorno, i banchi di nebbia potrebbero tornare soprattutto in Val Padana quindi è meglio fare attenzione se ci si sposta in auto. Per il resto, come vedete, la vostra serata di San Valentino 2020 è salva!