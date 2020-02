Sanremo 2020 finale | il programma dell’ultima serata | gli ospiti

Ci siamo: Sanremo 2020 finale, questa sera conosceremo il nome del vincitore. La scaletta dell’ultimo atto con tutti gli ospiti previsti.

Va in scena per Sanremo 2020 la finale tanto attesa di una edizione che è piaciuta veramente a tutti. La conduzione e la direzione artistica targate Amadeus hanno portato in regalo alla Rai ascolti fantastici come non avveniva da altro 10 anni.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020 | Ghali cade dalle scale, attimi di panico: poi la sorpresa per tutti

La scaletta dell’ultimo dei cinque atti del Festival vedrà lo stesso Amadeus affiancato da quattro dame. Si tratta di Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Ad aprire le danze per quanto riguarda le esibizioni canore sarà Leo Gassmann. Il figlio dell’attore Alessandro ha vinto ieri tra le Nuove Proposte con il brano ‘Vai bene così’. Per quanto riguarda gli ospiti, Sanremo 2020 nella finale accoglierà i vari Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro, tutti all’interno del cast dell’ultimo film di Fausto Brizzi, ‘La mia banda suona il pop’. E ci sarà anche il gruppo internazionale Gente De Zona.

LEGGI ANCHE –> Vincenzo Mollica, l’omaggio da brividi: piangono tutti al Festival di Sanremo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo 2020 finale, il programma dell’ultima serata

Canteranno 23 cantanti e non 24, vista la squalifica di Bugo e Morgan a seguito di un alterco avvenuto proprio durante la loro esibizione di ieri. C’è comunque una possibilità che lo stesso Bugo possa esibirsi da solista come ospite. Gli altri cantanti in gara con i rispettivi brani, in ordine alfabetico (e non di uscita):

Achille Lauro (“Me ne frego”)

Alberto Urso (“Il sole ad est”)

Anastasio (“Rosso di rabbia)

Diodato (“Fai rumore”)

Elodie (“Andromeda”)

Enrico Nigiotti (“Baciami adesso”)

Francesco Gabbani (“Viceversa”)

Giordana Angi (“Come mia madre”)

Irene Grandi (“Finalmente io”)

Le Vibrazioni (“Dov’è”)

Levante (“Tikibombom”)

Elettra Lamborghini (“Musica – E il resto scompare”)

Marco Masini (“Il confronto”)

Michele Zarrillo (“Nell’estasi o nel fango”)

Junior Cally (“No grazie”)

Paolo Jannacci (“Voglio parlarti adesso”)

Piero Pelù (“Gigante”)

Pinguini tattici nucleari (“Ringo Starr”)

Rancore (“Eden”)

Raphael Gualazzi (“Carioca”)

Riki (“Lo sappiamo entrambi”)

Tosca (“Ho amato tutto”)

Rita Pavone (“Niente – Resilienza 74”)

Come verrà proclamato il vincitore

Il nome del trionfatore di Sanremo 2020 uscirà fuori dai risultati di tre tivi di votazione, per il sistema cosiddetto misto. Ci saranno la Giuria Demoscopica, i voti dati dai giornalisti specializzati della Sala Stampa, Radio, Tv, e Web ed il classico televoto. Incideranno rispettivamente per il 33%, 33% e 34%. Il risultato di stasera farà media con quelli delle serate precedenti e questo porterà all’ottenimento di una nuova classifica. Poi tutto verrà azzerato e si procederà a votazione, sempre con sistema misto, tra i soli tre finalisti.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020 | Classifica generale dopo tre serate: domina Gabbani

LEGGI ANCHE –> Johnny Dorelli “diserta” Sanremo: scoppia il caso e interviene Amadeus