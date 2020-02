Johnny Dorelli “diserta” Sanremo: scoppia il caso e interviene Amadeus

L’annunciata partecipazione di Johnny Dorelli al Festival di Sanremo salta a causa di un problema di salute. Ecco il chiarimento del conduttore Amadeus.

Uno degli ospiti più attesi di questa sera al Festival di Sanremo, Johnny Dorelli, è stato costretto ad annullare l’appuntamento sul palco dell’Ariston a causa di un non meglio precisato problema di salute. La notizia dell’assenza del grande cantante, attore e conduttore ha sorpreso e deluso tantissimi telespettatori della rassegna canora, tanto che nelle scorse ore è intervenuto Amadeus in persona per fare chiarezza sulla vicenda.

L’imprevisto che tiene Johnny Dorelli lontano dall’Ariston

In conferenza stampa Amadeus ha spiegato che Johnny Dorelli avrebbe dovuto essere presente già martedì, ma lunedì lo ha chiamato dicendogli che non se la sentiva di esserci. “Gli ho detto di chiamarmi in qualsiasi momento se si fosse sentito meglio, perché gli avrei riservato uno spazio”, ha raccontato il conduttore del Festival. “Ma ad oggi non mi ha ancora chiamato”. Suito la notizia è rimbalzata da un sito all’altro, (anche) con il consueto strascico di retroscena, dietrologie e polemiche.

Salvo sorprese dell’ultimissima ora, dunque, Johnny Dorelli non sarà presente al Festival. Un appuntamento che, lo ricordiamo, per lui è particolarmente sentito, avendo partecipato nel corso della sua lunga e brllante cariera a ben nove edizioni di Sanremo, e riuscendo a vincerne due di fila, evento rarissimo tra gli addetti ai lavori. La sua presenza sarebbe una vera gioia per i fan del Festival, che comunque non disperano di vederlo sul palco dell’Ariston prima che si conclusa l’edizione 2020, magari, chissà, per la serata finale…

