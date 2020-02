Vincenzo Mollica, l’omaggio da brividi: piangono tutti al Festival di Sanremo

Un ringraziamento speciale per Vincenzo Mollica al Festival di Sanremo, lui si commuove in diretta e piange. Per lui anche Vasco Rossi e Benigni.

Un ringraziamento speciale è stato dedicato a Vincenzo Mollica durante questa quarta serata del Festival di Sanremo, che celebra quest’anno la sua 70esima edizione. Il giornalista lavora da anni al Festival, e insieme ad Amadeus e a Fiorello è amatissimo da tutto il pubblico italiano. Quest’anno si occupa sopratutto del pre-Festival, accompagnando gli ospiti sul famoso “balconcino” di Sanremo, dal quale i cantanti salutano tutti i loro fans. A febbraio 2019, esattamente un anno fa, Mollica ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera di essere diventato quasi completamente cieco a causa di diverse patologie degenerative della vista, tutte esordite nell’infanzia, e di essere affetto dalla malattia di Parkinson e dal diabete mellito di tipo 2. Nonostante tutte queste difficoltà Mollica è felice al Festival di Sanremo, l’ultimo prima della meritata pensione in cui andrà il prossimo anno.

Vincenzo Mollica piange al Festival di Sanremo, i saluti di Vasco Rossi e Benigni

Due saluti e ringraziamenti davvero speciali per Mollica sono arrivati da Vasco Rossi e Benigni, che hanno inviato al Festival di Sanremo due videomessaggi carichi di affetto. Vincenzo Mollica è entrato a far parte della redazione del TG1 nel 1980, e ha realizzato i suoi primi servizi sui personaggi di Walt Disney, sul cantautore Francesco De Gregori e sul regista Nanni Moretti. E’ stato inoltre inviato speciale della RAI alla cerimonia del premio Oscar di Los Angeles, ai Festival del cinema di Venezia e Cannes e, a partire dal 1981, proprio al Festival di Sanremo. Ha anche realizzato le trasmissioni televisive “Prisma”, “Taratatà”, “Sviste” e “Per fare Mezzanotte”.

