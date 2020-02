Sanremo: Morgan cambia testo, Bugo abbandona il palco

Caos a Sanremo durante l’esibizione di Morgan e Bugo. L’ex giudice di X-Factor cambia il testo per scagliarsi contro il collega che abbandona il palco.

Che qualcosa non andasse tra Morgan e Bugo lo si era capito giovedì sera durante la serata dedicata alle cover. L’ex giudice di X-Factor aveva parlato di boicottaggio poiché l’orchestra aveva impedito loro di fare le prove. Il problema sarebbero state le correzioni agli arrangiamenti che Morgan aveva fatto negli spartiti per la loro versione di ‘Canzone per te‘ di Sergio Endrigo. I direttori d’orchestra, infatti, gli avevano fatto notare che in quel modo c’erano strumenti che non potevano eseguire il finale.

A spiegarlo è stato il direttore musicale del Festival, Leonardo De Amicis: “Le sue stesure e correzioni degli arrangiamenti, arrivate a quota nove, erano state rifiutate dall’orchestra perché secondo i maestri erano impossibili da suonare «non per la difficoltà o le dissonanze, ma c’erano note impossibili da suonare con gli strumenti, segno di scarsa conoscenza delle regole della musica”.

Morgan attacca Bugo che lascia il palco durante l’esibizione

Bugo non aveva apprezzato la polemica fatta dall’amico collega e ieri sera, quando sono saliti sul palco la tensione era palpabile. L’apice è stato raggiunto quando l’orchestra ha cominciato a suonare e Morgan ha cambiato le parole del testo cantando: “le brutte intenzioni e la maleducazione/ la tua brutta figura di ieri sera”, invece di “le buone intenzioni e l’educazione/ Buongiorno e buonasera”. Il cantante ha poi continuato il suo attacco cantando: “l’ingratitudine la tua arroganza/ fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”.

Bugo incredulo per quanto stava accadendo si è diretto alla postazione del collega, ha preso dei fogli ed ha abbandonato il palco. Come nulla fosse Morgan ha invece continuato la sua invettiva tramite il testo modificato: “Certo disordine è una forma d’arte/ma tu sai solo coltivare invidia/ ringrazia il cielo se sei su questo palco/ rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”. Insomma gli ha rinfacciato che si trovava a Sanremo solo grazie a lui.

Rapporto concluso ed esclusione da Sanremo

Appare evidente che dopo questo episodio il rapporto professionale e, probabilmente, quello di amicizia tra i due si sia concluso. L’accaduto ha anche costretto Amadeus a prendere provvedimenti e determinare l’eliminazione degli artisti dalla competizione. Il conduttore, infatti, ha spiegato che per regolamento non si può abbandonare il palco durante l’esibizione: “Si tratta di defezione quindi da regolamento Bugo e Morgan sono squalificati dal festival di Sanremo”.