Ghali, cantante rapper milanese, è stato ospite questa sera al Festival di Sanremo. Scendendo le scale il ragazzo è caduto, rotolando fino al palco. Poi una sorpresa.

E’ stato ospite al Festival di Sanremo 2020, che questa sera va in onda con la semifinale della sua 70esima edizione, Ghali. Il cantante, un rapper milanese famosissimo in Italia, scendendo le scale ha scatenato il panico tra il pubblico dell’Ariston: il ragazzo si è inciampato ed è volato giù, atterrando sul palco dove è rimasto coricato apparentemente privo di sensi. Dopo poco, però, la sorpresa: non era lui.

Ghali cade dalle scale del Teatro Ariston, panico a Sanremo prima della sorpresa

Il “vero” Ghali è apparso infatti in cima alle scale dopo poco, in ottime condizioni e indossando una maschera colorata. Ghali è sceso con calma, e una volta arrivato sul palco ha preso per mano il suo “sosia”, steso a terra. Anche questo ragazzo indossava una maschera, per cui confonderlo con il rapper è stato davvero facile. I due si sono poi tolti le maschere, e Ghali ha iniziato a cantare. Tra i brani che ha regalato al pubblico di Sanremo anche “Good Time”, un pezzo inedito mai sentito prima, che fa parte del suo nuovissimo ultimo disco “DNA”. L’uscita del disco sarà accompagnata dal lancio di un nuovo progetto internazionale che lo porterà in tutta in Europa, cominciando il tour da Milano. Ghali si esibirà nell’unica data italiana al Fabrique di Milano l’8, il 9 e il 10 Maggio 2020.

