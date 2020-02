E’ Leo Gassmann il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. Leo ha vinto contro Tecla Insolia, Fasma e Marco Sentieri.

Leo Gassmann vince la categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020. E’ stato anche il pubblico da casa a decidere il vincitore dei tre duelli, tramite il televoto. I primi due dei quattro giovani a sfidarsi sono stati Tecla e Marco Sentieri: il primo scontro è stato vinto da Tecla, bravissima ragazza appena sedicenne. Tecla nel 2019 ha partecipato a Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici dedicato ai talenti dai 14 ai 17 anni. Nonostante non godesse dei favori del pronostico Tecla Insolia è arrivata alla vittoria, garantendosi la partecipazione a Sanremo 2020 con il brano “8 marzo”. Il secondo scontro ha visto sfidarsi Leo Gassmann e Fasma, ed è stato vinto da Leo. Lo scontro è stato in realtà quasi un pareggio, dal momento che Leo ha vinto con il 50,01% dei voti contro Fasma.

Potrebbe interessarti anche –> Leo Gassmann: età, carriera, fidanzata concorrente X-Factor 2018

Leo Gassmann, chi è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020

Leo è figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del grande Vittorio. Sulla sua famiglia, lui stesso ha raccontato durante un’intervista: “Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici. Mi hanno mostrato i lati belli della vita, e mi reputo molto fortunato. Però è come se avessi dentro un ego che deve uscire, per sfogarmi e alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”. La svolta nella carriera per Leo è arrivata nel 2018, quando partecipò ad X-Factor.

“Vai bene così”, testo della canzone di Leo Gassmann

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

svegliarsi in un mare di lacrime

abitato dalla peggiore delle anime

che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

Perchè per me tu

lo sai

vai bene così

perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male arrivare

così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi

svegliarsi di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perchè per me tu

lo sai

vai bene così

perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori

e crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

ma sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!