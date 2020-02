Carnevale di Venezia 2020: programma, attività, eventi gratis

Cosa fare al Carnevale di Venezia 2020: tutti gli eventi, le attività, il programma completo e gli eventi gratis

Il Carnevale di Venezia è uno dei Carnevale più antichi d’Italia e indubbiamente uno dei più belli e suggestivi al mondo. La città della Serenissima si veste di sontuose maschere, si riempie di colori e di affascinanti eventi. Numerose le attività che si svolgono in questo periodo, un programma fitto per il Carnevale 2020 il cui tema è il Gioco, l’Amore e la Follia.

Programma del Carnevale di Venezia 2020

Il Carnevale di Venezia 2020 inizia sabato 8 febbraio e termina martedì 25 febbraio. Gli eventi più importanti si svolgono nel weekend, ma anche in mezzo alla settimana ci sono interessanti feste. Il Carnevale di Venezia è per tutte le tasche con party esclusivi dal costo proibitivo di 500 euro a testa ed eventi gratis che si svolgono in piazza o lungo i canali.

Pista di pattinaggio

Per tutto il periodo del Carnevale – anzi la chiusura è prevista per il 5 marzo – è allestita la Pista di pattinaggio. Si trova a Campo San Polo ed aperta tutti i giorni dalle 11 alle 21. Il costo per l’ingresso e il noleggio dei pattini per un’ora e mezza è di 12 euro per gli adulti, 10 per i bambini fino a 10 anni. Per i più piccoli in piazza c’è anche una giostra a cavallo.

Mostre durante il Carnevale di Venezia

Legata al Carnevale la mostra ‘Venezia, Carnevale e l’amore’, quest’esposizione alla Fabbrica del Vedere-Archivio Carlo Montanaro raccoglie fotografie, film e oggetti legati al Carnevale veneziano e al tema dell’amore. La mostra è aperta tutti giorni ad eccezione del martedì dalle 17 alle 19 fino al 5 marzo. L’ingresso è gratuito.

Al Peggy Guggenheim si potrà partecipare gratuitatmente alla presentazione – che si terra tutti i giorni eccetto il martedì dalle 12.30 e le 16.00 per una durata di 20 minuti – sulla vita e la passione della collezionista Peggy Guggenheim. Per partecipare è però necessario acquistare il biglietto di ingresso al museo.