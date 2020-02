Marco Vannini, oggi la sentenza della Cassazione sul caso – VIDEO

Oggi la sentenza della Cassazione sul caso della morte di Marco Vannini, ucciso il 18 maggio 2015 a Ladispoli: per il pg fu omicidio volontario.

Si potrebbe celebrare oggi l’ultimo atto del processo per la morte di Marco Vannini, ucciso il 18 maggio 2015 nella villa dei Ciontoli a Ladispoli. Le circostanze di questo delitto ancora oggi non appaiono chiare, nonostante un lungo e stancante iter processuale che è arrivato in Appello con le condanne di tutti i componenti della famiglia Ciontoli.

Oggi infatti ci sarà la sentenza della Cassazione, che potrebbe mettere la parola ‘Fine’ al processo, ma potrebbe anche riaprire tutto. Dipende tutto dal fatto che gli ermellini accolgano o no la tesi del Procuratore generale che parla chiaramente di ‘omicidio volontario’.

Marco Vannini “non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi” da parte della famiglia Ciontoli, ha detto il Pg della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, nella sua requisitoria. Quindi, ci sono responsabilità chiare secondo la pubblica accusa, che sposa così le tesi della famiglia e sottolinea in maniera netta: “Fu omicidio volontario, serve un nuovo processo”. Per il Pg si tratta di una vicenda “gravissima, quasi disumana”.