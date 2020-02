Morto suicida | 19enne impiccato ad un albero nel parco

Notano un morto suicida, impiccato ad un albero nel parco. La vittima è un giovanissimo. Poco prima era accaduta un’altra terribile tragedia.

Alcuni giovani ha compiuto un macabro ritrovamento, dopo aver notato un morto suicida. La tragedia ha avuto luogo a Milano, in via Segantini, dove un ragazzo si è tolto la vita impiccandosi ad un albero del parco che sorge in quel posto.

La vittima aveva 19 anni e le forze dell’ordine accorse sul luogo del drammatico episodio lo hanno presto identificato. L’allarme è scattato alle 07:55 di giovedì 6 febbraio 2020. Subito coloro che hanno notato il corpo hanno poi provveduto a comporre il 112. Sono giunti immediatamente la polizia, due ambulanze ed un’auto medica, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare dall’albero il cadavere del giovane morto suicida impiccato. La sua scomparsa risaliva ormai già ad alcune ore.

Morto suicida, poco prima era morta una donna

La Questura di Milano ha disposto l’apertura di una apposita indagine. Sul fatto che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi, nonostante l’inchiesta sia ancora nelle sue fasi preliminari. Sempre questa mattina c’è stato poi un altro macabro ritrovamento. Il corpo di una donna di 46 anni era finito in un parcheggio in via Foppa, in zona Solari. La vittima in questo caso pare essere precipitata dalla sua abitazione, un appartamento situato al quinto piano di un palazzo. La scoperta è avvenuta alle ore 06.20.

