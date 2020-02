Chi era Mattia Fiaschini | il giovane italiano morto in Australia

Si chiamava Mattia Fiaschini il nostro connazionale trovato morto in Australia all’interno del parco delle Blue Mountains. Era un esperto di trekking.

È finita nel peggiore dei modi la vicenda di Mattia Fiaschini, il ragazzo scomparso a Sydney da una settimana. Lo hanno infatti trovato morto in una zona impervia delle Blue Mountains, un parco naturale investito in pieno dagli incendi delle ultime settimane che hanno devastato una vastissima area dell’Australia.

Circostanza questa che ha provocato la morte di tantissimi animali, ed anche di alcune persone. Oltre all’incenerimento di migliaia di ettari di paesaggio naturale. Nella Terra dei Canguri Mattia Fiaschini si era stabilito a fine 2018. Aveva 24 anni ed era originario di Cesenatico. Aveva trovato un impiego in qualità di barman, al locale ‘The Grounds of Alexandria’ facendosi molto benvolere. E nonostante la giovane età, era da considerarsi già un esperto di trekking, con alle spalle diverse visite in alcuni dei posti più incantevoli ed anche selvaggi del mondo.

Mattia Fiaschini, grande esperto di trekking a sole 24 anni: le sue avventure

Fiaschini era stato in Amazzonia, sulle Ande e sull’Himalaya, e quando non girava per il globo alla ricerca delle avventure che tanto amava, faceva la spola tra Ferrara e Londra. Sulle Blue Mountains ci è andato mercoledì 29 gennaio 2020, nel suo giorno libero settimanale. Purtroppo nessuno tra amici, parenti e datori di lavoro hanno più avuto sue notizie. Proprio quest’ultimi ne hanno denunciato la scomparsa all’indomani, e le ricerche hanno portato alla scoperta del corpo solamente nel primo pomeriggio di domenica 2 febbraio. Giaceva in una scarpata a Hanging Rock, pressi Baltzer Lookout Point, un posto distante due ore da Sydney. Dai rilievi svolti dalle forze dell’ordine locali, sembra proprio che Mattia sia scivolato accidentalmente. Una circostanza confermata anche dall’ambasciata italiana a Canberra e comunicata alla Questura di Cesena-Forlì.

Il padre: “Voleva vedere la devastazione degli incendi in Australia”

I genitori sono partiti alla volta dell’Australia. Il papà Rodolfo, funzionario di Romagna Banca, ha descritto il compianto figlio rispondendo alle domande dei giornalisti. “Era molto in gamba ed amava lo sport. Aveva accumulato molta esperienza grazie alle tante escursioni anche a livello competitivo. Quella sulle Blue Mountains sarebbe dovuta essere una semplice passeggiata per uno come il mio Mattia. Voleva vedere i danni causati dai recenti incendi”. Le autorità australiane hanno disposto lo svolgimento di un esame autoptico, che svelerà le cause della morte del nostro connazionale. Ma non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un incidente.