Mamma morta | “Era sanissima” | si spegne di colpo e lascia 5 figli

Una mamma morta ad appena 31 anni ed in maniera inspiegabile. È quanto successo ad una donna amata da tutti e deceduta ad inizio febbraio.

Una mamma morta all’improvviso ha lasciato da soli i suoi 5 figlioletti. Lei si chiamava Claire Bevan ed aveva 31 anni. Lo scorso 2 febbraio è scomparsa di colpo, ed ora il 34enne marito Rob Jones la piange. Era una donna bellissima, estremamente felice ed entusiasta di avere avuto così tanti bambini.

LEGGI ANCHE –> Marito uccide moglie | non voleva avere il terzo figlio

Claire era perfettamente sana e nessuno riesce a spiegarsi come sia potuta accadere una tragedia del genere. Le autorità inglesi hanno disposto lo svolgimento di un esame autoptico che dovrà fare luce sui motivi del decesso della mamma morta. La donna viveva a Widnes, presso Liverpool in Inghilterra, assieme alla sua famiglia. Parenti ed amici descrivono la 31enne come sempre disposta a mettere qualunque cosa prima dei suoi bisogni e dei suoi desideri.

LEGGI ANCHE –> Madre morta | la figlia di 9 anni la trova senza vita a letto | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma morta, in tantissimi col cuore spezzato per la sua scomparsa

Il cognato Gavin ha affermato di conoscerla sin da quando aveva 15 anni. “Era anche la mia migliore amica e la ritenevo come una sorella”. Al tempo stesso l’uomo si è detto sorpreso per l’imponente mole di messaggi di cordoglio e di lutto giunti sui social network. “Non pensavo che ci fossero così tante persone legate a Claire. Mio fratello Rob non ha Facebook e tutti hanno scritto a me. Tutto questo affetto è travolgente. Ma in fondo questa è una cosa che non deve sorprenderci, perché lei era una persona davvero meravigliosa. Ha lasciato qualcosa di bello in tutti quelli che ha incontrato”.

Istituita una raccolta fondi per il funerale

Ad non avere più una mamma ora sono i figli di Claire e Rob, che hanno rispettivamente 6 anni (due gemelli), un bambino di 8 e due bimbe di rispettivamente 10 e 11 anni. I parenti hanno istituito una pagina di raccolta fondi per poter permettere a Rob di sostenere le spese per i funerali. In appena 5 giorni 200 persone hanno donato 4700 euro, a fronte di un obiettivo di 6000.

LEGGI ANCHE –> Bimba di 4 anni salva l’intera famiglia da un incendio scoppiato in casa