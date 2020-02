Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana lascia la casa

Carlotta Maggiorana ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, nonostante il televoto le avesse permesso di vincere il ballottaggio.

Da settimane Carlotta Maggiorana manifestava il suo malessere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia aveva spiegato ad Alfonso Signorini che il suo desiderio di andarsene era legato all’esigenza di rivedere la sua famiglia. Ciò nonostante aveva cercato di stringere i denti e di continuare l’esperienza nel reality. Domenica, però, la sua sopportazione era giunta al limite e in una discussione con Patrick aveva confessato che sperava che il pubblico la mandasse a casa.

Comprensibile, dunque, che quando il televoto non ha dato l’esito sperato, la concorrente del Grande Fratello si sia sentita persa. Da qui è nata l’esigenza di prendere una decisione drastica: lasciare la casa. L’ex Miss Italia lo ha fatto chiedendo un colloquio Alfonso Signorini per spiegare le ragioni che l’hanno portata a fare quella scelta: “Ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura davvero meravigliosa. Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora”.

Carlotta Maggiorana saluta i concorrenti del Grande Fratello

Alle parole di Carlotta il conduttore non ha replicato per convincerla a rimanere, sapeva già da settimane che una simile eventualità si sarebbe potuta presentare e le comunica solo il suo dispiacere. Conclusa la comunicazione a Signorini, la Maggiorana si è diretta nel salotto della casa dagli altri concorrenti per salutarli e ringraziarli. A questi ha detto: “Ragazzi, avete visto tutto? Vi ringrazio immensamente perché ho conosciuto venti persone, ognuna di voi veramente bellissima, con il proprio carattere e il proprio modo di fare. Spero di vedervi una volta che uscirete anche voi. Ognuno di voi mi ha regalato un pezzo del vostro cuore, sono veramente grata di avervi conosciuto e di aver fatto quest’avventura con voi, e di avervi fatto provare le mie torte!”.