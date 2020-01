GF Vip, la confessione hot di Carlotta Maggiorana: “Vorrei farlo con…”

La gieffina vip Carlotta Maggiorana rivela quello che è il suo sogno erotico, ma mette le mani avanti: “Mio marito si arrabbierà!”.

“Qual è il posto più strano dove hai fatto l’amore?” e “Qual è il tuo sogno erotico?“. Sono alcune delle tante domande che il Grande Fratello Vip ha proposto agli inquilini della Casa. Questo l’annuncio: “Il Grande Fratello ha deciso di farvi diventare cronisti per un giorno. Dovrete intervistare tutti i concorrenti e chiedere notizie sulla loro vita scrivendo poi tutte le informazioni raccolte su un quaderno. Buon lavoro cronisti!”. E i gieffini, con tanto di penna e registro dove appuntare le risposte, non si sono tirati indietro, per la gioia dei più maliziosi…

Il desiderio più intimo di Carlotta Maggiorana

Il risultato dell’esperimento è stato decisamente “picccante”. Se Andrea Denver, Ivan Gonzalez ed Andrea Montovoli hanno confessato di non avere (più) sogni erotici nel cassetto, in quanto hanno “realizzato tutto” (ma hanno svelato il posto più strano dove hanno fatto sesso), l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana è scesa più nei dettagli.

La giovane ha prima confessato di aver fatto l’amore in una Ferrari, e poi ha ammesso che il suo sogno è quello di farlo con una donna. Va da sé che la cosa ha destato molta curiosità e stupore. Anche perché la Nostra, come noto, è ufficialmente sposata. Tant’è. D’altro canto, non è certo l’unica a coltivare simili fantasie: Paola Di Benedetto, appresa la notizia, si è subito resa disponibile a fare da cavia…

Visualizza questo post su Instagram 🖤ME🖤 #carlottamaggiorana #carlottamaggiorana_official Un post condiviso da 𝓒𝓪𝓻𝓵𝓸𝓽𝓽𝓪 𝓜𝓪𝓰𝓰𝓲𝓸𝓻𝓪𝓷𝓪 (@carlottamaggiorana_official) in data: 4 Gen 2020 alle ore 11:59 PST

EDS