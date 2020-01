Conosciamo meglio la storia di Carlotta Maggiorana: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente del GfVIP

Carlotta Maggiorana nasce a Montegiorgio, in provincia di Fermo, il 3 gennaio 1992. Nel 2002 si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia nazionale di danza. Nel 2010 muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina televisiva, entrando a far parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni televisive delle reti Rai e Mediaset. Nel 2011 partecipa come valletta alla prima edizione del game show Avanti un altro! su Canale 5. Nel 2012 partecipa come concorrente al programma Veline venendo scelta come “paperetta” dell’ultima edizione di Paperissima, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Nel 2013 è nel cast del film Un fantastico via vai, diretto da Leonardo Pieraccioni. Poi entra a nel cast dell’ultima stagione della fiction L’onore e il rispetto, trasmessa da Canale 5. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2018, è stata eletta Miss Italia durante la finale del concorso disputatasi a Milano in diretta su LA7 e LA7d. A gennaio 2020 inizierà la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Chi è Carlotta Maggiorana: vita privata

Carlotta Maggiorana è sposata dal 2017 con Emiliano Pierantoni, che è un costruttore edile pescarese: i due si sono sposati nell’agosto 2017 a Grottammare. L’uomo sui social si faceva chiamare con lo pseudonimo di Emix Capocchia. I due si sono conosciuti in un locale tempo fa. Ha un account Instagram che vanta circa 60mila follower.