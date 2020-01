Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana in lacrime: cos’è successo

Durante il serale del Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana si è lasciata andare ad un pianto inconsolabile: ecco cosa è successo.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena. L’attenzione di tutti è stata calamitata sul ritorno di Valeria Marini nella casa per lo scontro, questa volta con Antonella Elia (rea di aver utilizzato delle frasi pesanti nei suoi confronti). Successivamente il conduttore ha chiesto ai concorrenti di esprimere un’opinione sullo scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe e c’è stato anche tempo per riabbracciare Barbara Alberti, la quale ha deciso di continuare la propria avventura all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ma ieri sera non c’è stato solamente spazio per le diatribe, bensì anche per un momento di grande commozione che ha riguardato l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Alfonso Signorini infatti aveva in serbo per lei una sorpresa. Chiamata all’interno della secret room, la bella concorrente del GF Vip ha riportato alla memoria un momento molto difficile della sua adolescenza.

Carlotta Maggiorana scoppia in lacrime, cos’è successo

Una volta all’interno della stanza segreta, Carlotta ha cominciato ad ascoltare il conduttore che parlava dell’episodio che ha segnato la sua adolescenza: “Il giorno in cui hai vinto Miss Italia, mancava una persona, che non ha potuto dividere con te le gioie di quel giorno”. Al solo pensiero del padre che non c’è più Carlotta ha cominciato a piangere ed ha detto: “Era un uomo straordinario. Quando dormivamo insieme, la domenica, quando tornavo da Roma, mi chiamava Cerbi e ci tenevamo la mano”.

Concluso questo momento toccante, Carlotta ha spiegato l’episodio di rabbia avuto nei giorni scorsi. L’ex Miss Italia, infatti, ha perso la pazienza ed ha detto di voler lasciare la casa. Ieri sera ha quindi spiegato cosa l’ha portata a quella esternazione: “Sono stata così tanto tempo lontana da mia mamma, dal mio papà, che ho capito che la cosa più importante di tutte è la famiglia e non voglio perdere un istante senza viverli”.