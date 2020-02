Grande Fratello Vip, confessione choc di Carlotta Maggiorana: “Sto male”

Carlotta Maggiorana ha rivelato da tempo di non sentirsi più a proprio agio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha rivelato a Patrick.

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ha riservato ai telespettatori numerose sorprese. Solo nell’ultima settimana abbiamo assistito allo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia e all’incontro tra Pago e Serena Enardu. Ma se queste situazioni hanno calamitato per la maggior parte l’attenzione del pubblico, c’è anche chi si è concentrato sui malesseri di Paolo Ciavarro e Carlotta Maggiorana.

Quest’ultima in particolare si è lasciata andare allo sconforto, piangendo in confessionale e dicendo di voler tornare a casa. Interrogata sui motivi di quella crisi, l’ex Miss Italia ha spiegato che le manca la famiglia, poter vedere e abbracciare i suoi cari. Carlotta ha spiegato inoltre che da quando è venuto a mancare il padre, il legame con gli altri componenti della famiglia è stato maggiormente intenso.

Carlotta Maggiorana, confessione a Patrick: “Sto male”

Il disagio di Carlotta è evidente da settimane e gli altri concorrenti l’hanno spesso mandata in nomination proprio per aiutarla ad uscire dalla casa più spiata d’Italia. Il pubblico a casa, però, non l’ha mai votata e di volta in volta vince i ballottaggi. Questa sera l’ex Miss Italia è nuovamente in nomination e potrebbe uscire dal programma. Ieri a tal proposito è stata molto chiara parlando con Patrick e confidandogli che spera proprio di poter uscire.

Al coinquilino infatti ha detto: “Ho detto che domani vorrei tornare a casa. Ho detto ciò che sento, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto bene fisicamente. Spero che il pubblico mi voti, voglio tornare a casa. Ho detto quello che sono, quello che voglio”. Insomma la confessione di Carlotta e una vera e propria richiesta al pubblico di essere votata e mandata a casa, dove potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia. Questo desiderio verrà esaudito? Lo scopriremo questa sera durante l’appuntamento con il Grande Fratello Vip.