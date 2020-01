Grande Fratello Vip | Carlotta Maggiorana si ribella | “Voglio andarmene”

La bella Carlotta Maggiorana si lascia andare ad uno sfogo in lacrime. “Basta Grande Fratello Vip, così non posso continuare”. Le lacrime di Miss Italia 2018.

Finisce l’avventura di Carlotta Maggiorana al ‘Grande Fratello Vip 4’? La 28enne Miss Italia 2018 ha manifestato la propria intenzione di volere uscire dalla casa più spiata d’Italia e lo fa dopo essersi confidata con Fernanda Lessa. Alla brasiliana, la bella marchigiana ha ammesso di sentire la mancanza della sua famiglia. E non ha mancato di piangere, durante questo suo sfogo.

Nei giorni scorsi la stessa Carlotta Maggiorana era riuscita a prevalere su Ivan Gonzalez al televoto, ma questo non è stato di conforto. “Non è cattiveria, ma io non ce la faccio più. Voglio andarmene, voglio tornare a casa dalla mia famiglia. Altri due mesi qui non li reggo, mi manca l’aria”. La Lessa ha provato a rincuorarla, consigliandole di vivere la situazione giorno dopo giorno, senza troppi condizionamenti. Un suggerimento che è stato molto apprezzato, visto che le due poi si sono abbracciate con grande sincerità.

Grande Fratello Vip 4, non solo Carlotta Maggiorana in crisi: Barbara Alberti dà forfait

Quello della Maggiorana rappresenta un’altra situazione difficile avvenuta nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, dopo la defezione di Barbara Alberti. La scrittrice umbra è uscita temporaneamente – almeno per ora – a causa di una indisposizione fisica. Questo ha fatto si che il televoto che la vedeva contrapposta proprio con Fernanda Lessa e con Patrick Ray Pugliese venisse annullato. Cosa che la produzione del noto reality show di Canale 5 ha prontamente comunicato.

