Crociere low cost: le offerte per la primavera 2020. Tutte le occasioni da non perdere.

È il momento di prenotare una bella vacanza in crociera per la primavera 2020. Con l’anno nuovo, ormai iniziato da un mese, sono tanti i viaggi da fare. Visitare i vari Paesi e le città a bordo di una nave da crociera è un buon compromesso per spostarsi da un Paese all’altro, da una località di vacanza all’altra in tutta comodità, senza lo stress del viaggio, ma lasciandosi trasportare da una nave con tutti i servizi e i comfort, con tutti i servizi e gli appuntamenti già organizzati per voi.

Innumerevoli sono le mete affascinanti da visitare con una crociera, dai paesaggi naturali spettacolari alle città ricche di storia e monumenti. Siete pronti a partire? Noi qui vi segnaliamo le migliori offerte per crociere low cost in primavera. Ecco le offerte da non perdere e dove andare.

Crociere low cost: offerte per primavera 2020

Se pensate di partire per una crociera la prossima primavera, vi segnaliamo le occasioni da non perdere per un viaggio a prezzi scontati. In una settimana o poco più potete visitare città e porti bellissimi, viaggiando a bordo di navi dotate di tutti i servizi. Una vacanza di relax e divertimento, visitando luoghi straordinari e storici del Mediterraneo o mete esotiche come i Caraibi, gli Emirati Arabi e il Golfo Persico.

Qui di seguito vi riportiamo le offerte di crociere low cost in primavera 2020, segnalate dai principali portali di crociere.

Crociere nel Mediterraneo

Mediterraneo Occidentale da Savona

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Magica

Durata: 6 giorni

Imbarco: Savona

Data di partenza: 24 aprile 2020

Percorso: Savona – Barcellona – Palma di Maiorca – Marsiglia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 419 euro, Cabina esterna 519 euro, Cabina interna alla inclusive 569 euro.

Mediterraneo Occidentale da Civitavecchia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Smeralda

Durata: 8 giorni

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 23 aprile 2020

Percorso: Civitavecchia – La Spezia – Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 499 euro, Cabina esterna con balcone 799 euro.

Mediterraneo Occidentale da Napoli

Compagnia: Costa Pacifica

Nave: Costa Diadema

Durata: 8 giorni

Imbarco: Napoli

Data di partenza: 13 aprile 2020

Percorso: Napoli – Palermo – Valencia – Barcellona – Marsiglia – Savona – Napoli

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 529 euro, Cabina esterna 649 euro, Balcone 699 euro.

Mediterraneo Occidentale da Civitavecchia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Smeralda

Durata: 8 giorni

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 20 aprile 2020

Percorso: Civitavecchia – La Spezia – Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 599 euro, Cabina esterna 699 euro, Cabina esterna con balcone 749 euro.

Isole Greche e Mediterraneo Orientale da Venezia

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Lirica

Durata: 8 giorni

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 8 maggio 2020

Percorso: Venezia – Dubrovnik – Corfù – Cefalonia – Kotor – Spalato – Trieste – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 609 euro, Cabina interna fantastica 679 euro, Cabina esterna fantastica 759 euro.

Mediterraneo Occidentale da Genova

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Genova

Data di partenza: 17 maggio 2020

Percorso: Genova – Napoli – Messina – La Valletta – Barcellona – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 619 euro, Cabina esterna 669 euro, Cabina esterna Fantastica 799 euro.

Isole Greche e Mediterraneo Orientale da Bari

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Orchestra

Durata: 8 giorni

Imbarco: Bari

Data di partenza: 24 maggio 2020

Percorso: Bari – Katakolon – Mykonos – Pireo – Atene – Saranda – Dubrovnik – Venezia – Bari

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 699 euro, Cabina interna fantastica 739 euro, Cabina esterna bella 769 euro.

Isole Greche e Mediterraneo Orientale da Venezia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Deliziosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 20 giugno 2020

Percorso: Venezia – Argostoli/Cefalonia, Grecia – Santorini – Mykonos – Katakolon – Olimpia – Bari – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 749 euro, Cabina esterna 869 euro, Balcone 989 euro.

Mediterraneo Occidentale da Civitavecchia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Smeralda

Durata: 9 giorni

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 20 aprile 2020

Percorso: Civitavecchia – La Spezia – Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Cagliari – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 789 euro, Cabina esterna con balcone 989 euro, Cabina interna all inclusive 1.009 euro.

Crociere ai Caraibi

Isole caraibiche da Pointe-à-Pitre

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Favolosa

Durata: 8 giorni

Imbarco: Pointe-à-Pitre

Data di partenza: 14 marzo 2020

Percorso: Guadalupa – La Romana – La Romana – Isola Catalina – Tortola – St. Maarten – Martinica – Guadalupa

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1.199 euro, Cabina esterna 1.349 euro, Balcone 1.449 euro

Isole caraibiche da Miami

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Seaside

Durata: 10 giorni

Imbarco: Miami

Data di partenza: 28 febbraio 2020

Percorso: Miami – Ocho Rios – George Town – Cozumel – Ocean Cay MSC Marine Reserve – Miami

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1.519 euro, Cabina esterna 1.569 euro, Balcone 1.589 euro.

Crociere agli Emirati Arabi

Dubai ed Emirati Arabi da Dubai

Compagnia: Royal Caribbean

Nave: Jewel Of The Seas

Durata: 10 giorni

Imbarco: Dubai

Data di partenza: 8 marzo 2020

Percorso: Dubai – Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas Island – Muscat – Dubai – Dubai

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1.072 euro, Cabina esterna 1.172 euro, Cabina esterna con balcone 1.272 euro

Dubai ed Emirati Arabi da Dubai

Compagnia: MSC Crociere

Nave: MSC Seaside

Durata: 8 giorni

Imbarco: Dubai

Data di partenza: 29 febbraio 2020

Percorso: Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas Island – Bahrein – Doha – Dubai – Dubai

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 1.089 euro, Cabina interna fantastica 1.139 euro, Cabina esterna 1.239 euro.

