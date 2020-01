Marito Paola Cortellesi, chi è Riccardo Milani: età, lavoro, vita privata del bravissimo regista e sceneggiatore. Con Paola Cortellesi forma una coppie di successo (in privato e sul lavoro) del mondo del cinema.

E’ sicuramente meno noto al grande pubblico della consorte, ma a lui si devono alcune delle serie tv più fortunate di questi ultimi anni – e non solo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Riccardo Milani

Riccardo Milani è nato a Roma il 15 aprile 1958. Ha mosso i primi passi nel mondo del cinema come aiuto regista di Nanni Moretti, Mario Monicelli e Daniele Luchetti, e nel 1997 ha debuttati come regista con il lungometraggio Auguri professore, seguito nel 1999 da La guerra degli Antò. Milani ha lavorato molto per la televisione, oltre ad aver girato numerosi spot pubblicitari (celebri quelli del 2000 per la Telecom interpretati da Daniele Luttazzi): ricordiamo in particolare le serie tv La omicidi e Il sequestro Soffiantini. Ne

Nel 2003 il regista è tornato al cinema con il film Il posto dell’anima, del quale è stato anche sceneggiatore. E nel 2007 ha diretto la pellicola Piano, solo con un cast d’eccezione (Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca, Michele Placido e Paola Cortellesi). Nel 2008 ha portato invece sugli schermi Rebecca, la prima moglie, con Alessio Boni, Cristiana Capotondi e Mariangela Melato.

E ancora: nel 2011 Rai Uno ha trasmesso la miniserie in due puntate da lui diretta Atelier Fontana – Le sorelle della moda, con Alessandra Mastronardi, Anna Valle e Federica De Cola, mentre nel 2015 Milani ha firmato la regia della nuova fiction È arrivata la felicità per le prime 4 puntate (quelle successive sono state affidate a Francesco Vicario).

Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, Riccardo Milani è legato sentimentalmente all’attrice Paola Cortellesi, conosciuta sul set de Il posto dell’anima: i due si sono sposati il 1º ottobre 2011 dopo nove anni di fidanzamento e hanno una figlia, Laura, nata il 24 gennaio 2013. Da un precedente matrimonio il regista ha avuto altre due figlie, Chiara e Alice.

