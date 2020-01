Undici anni dopo aver perso la sorella Nives, Eleonora Pedron deve dire addio anche al padre, deceduto anche lui in un incidente stradale.

Ci sono storie che fanno riflettere e inducono a pensare che nel disegno divino o nella sorte ci sia una sorta d’ingiustizia. Lo si pensa quando si ascolta la tragica storia di Eleonora Pedron. Diventata Miss Italia nel 2002, la bella veneta ha un passato tragico al quale pensa in solitaria e del quale difficilmente parla. I suoi drammi familiari cominciano nel 1991, quando ha appena 9 anni. La madre e la sorella sono coinvolte in un incidente stradale terrificante a causa del quale Nives muore. Un dolore con il quale Eleonora ha dovuto imparare a convivere, ma che la madre non ha mai superato.

Negli anni successivi Eleonora cresce, diventa bellissima e la vita sembra che abbia cominciato finalmente a sorriderle. I genitori hanno avuto un altro figlio, il fratellino, e lei è al settimo cielo. Quell’anno parteciperà e vincerà Miss Italia (concorso al quale aveva partecipato anche 3 anni prima), ma non ci sarà spazio per ulteriore gioia. Per una drammatica coincidenza, infatti, il padre morirà nelle stesse circostanze in cui è morta la sorella undici anni prima.

Eleonora Pedron, il tragico incidente in cui è morto il padre

Quel giorno il padre aveva accompagnato Eleonora ad un provino a Cologno Monzese, concluso il quale i due si accingevano a tornare a casa. Durante il tragitto, però, un camion ha colpito la loro vettura. Il botto è stato violentissimo, Eleonora non ha riportato ferite gravi, ma il padre è morto sul colpo. D’improvviso quel dolore sopito da tempo si è manifestato con maggiorata forza, costringendola nuovamente a venire a patti con la caducità della vita.

Ne ha parlato negli studi di ‘Verissimo’, spiegando come cerchi di allontanare il dolore e di cogliere il bello dalla vita: “Ho messo in discussione sempre tutto anche Dio, ma non ho risposte, devo solo vivere senza pensare al perché e ci sarà un motivo, mi auguro. Le alternative non sono tante o si vive come faccio io con il mio carattere e senza forzature o vai avanti sorridendo godendoti ogni attimo oppure… Io vivo il presente sempre, se voglio dire ti voglio bene lo dico. Non è facile e infatti credo sia un mio punto di forza ma sto bene dopo ho una sensazione bellissima dentro”.