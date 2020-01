Eleonora Pedron, ex fidanzata di Max Biaggi, è tornata a parlare della sua relazione con l’ex pilota campione di MotoGp: dettagli davvero importanti

Eleonora Pedron e Max Biaggi non stanno insieme ormai già da diversi anni. L’ex Miss Italia è legata sentimentalmente a Fabio Troiano, mentre il campione di MotoGp è attualmente single dopo la storia d’amore con la cantante Bianca Atzei. Durante la loro relazione la coppia ha avuto anche due figli Ines e Leon di 10 e 9 anni. Ai microfoni del settimanale Oggi la Pedron ha svelato il suo amore verso l’attore italiano: “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora, però, va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”.

Eleonora Pedron, i motivi del mancato matrimonio con Biaggi

Infine, la stessa showgirl ha svelato anche i motivi delle nozze mancate con il suo ex Max Biaggi: “Era contrario al matrimonio. Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”. Poi ha svelato il loro rapporto che continua ad essere molto buono: “Devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti. Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”.