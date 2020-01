Verissimo, anticipazioni ed ospiti della puntata del 25 gennaio

Nuovo appuntamento con Verissimo su Canale5 , sabato 25 gennaio, condotto da Silvia Toffanin: tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Nuovo appuntamento, ultimo di gennaio, con Verissimo, in onda a partire dalle 16.00 su Canale5 sabato 25 gennaio. Il programma condotto da Silvia Toffanin avrà come prima volta ospite l’étoile Eleonora Abbagnato, che alla soglia dei 42 anni a maggio dovrà dare l’addio all’Opéra di Parigi. Successivamente ci sarà l’intervista alla showgirl Valeria Marini, ex fiamma di Vittorio Cecchi Gori, che si è recata anche nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per discutere con Rita Rusic, ex moglie dello stesso Cecchi Gori. La stessa Marini parlerà degli amori passati, ma anche del suo attuale fidanzato Gianluigi Martino.

Oggi in tv – Verissimo, le curiosità

Successivamente arriverà in studio per confessarsi anche l’influencer Giulia De Lellis. La pubblicazione del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)” ha avuto un successo smisurato con 100.000 copie vendute: dopo l’addio con Andrea Damante, la stessa De Lellis è ritornata ad essere felice al fianco dell’ex di Belen Andrea Iannone. Infine, ci sarà anche un momento comico con lo storico trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, che annunceranno il loro nuovo film “Odio l’estate”, nelle sale a partire dal 30 gennaio 2020. Infine, ospite anche Eleonora Pedron, ex Miss Italia ed ex di Max Biaggi dal quale ha avuto anche due figli. Appuntamento da non perdere oggi, sabato 25 gennaio, con Verissimo a partire dalle 16.00 su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin.