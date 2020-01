Eleonora Pedron chi è: età, carriera e vita privata della showgirl

Conosciamo meglio la storia di Eleonora Pedron: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della showgirl

Eleonora Pedron nasce a Camposampiero il 13 luglio 1982. Viene eletta nel 2002 Miss Italia e successivamente lavoro come prima “meteorina” del Meteo 4 di Emilio Fede. Poi diventa inviata assieme a Gloria Bellicchi per la trasmissione culinaria di Rete 4 Fornelli in crociera, condotta da Davide Mengacci. Passa in seguito al ruolo di conduttrice di Sipario del TG4 nella stagione 2004-2005. Affianca nel 2005 il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo, poi dopo un anno è una delle protagoniste del film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. Inoltre, partecipa al talent show Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel 2008 affianca nuovamente Davide Mengacci come inviata nel programma culinario itinerante Fornelli in piazza, in onda su Rete 4; poi è tra i protagonisti della sit-com di Italia 1 Medici miei. Diventa protagonista nel cast del film Il seme della discordia. Nel 2009 prende parte ad una puntata della sit-com di Italia 1 Così fan tutte, con Alessia Marcuzzi e Debora Villa. Nel 2010 interpreta il ruolo di “Alessandra” in quattro episodi. Il 18 e 19 settembre 2011 prende parte a Miss Italia 2011. Poi diventa protagonista nel videoclip della canzone di Umberto Tozzi Se tu non fossi qui. Dal 2015 al 2019 partecipa come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio.

LEGGI ANCHE >>> Eleonora Pedron: con Fabio Troiano è amore vero, la foto insieme



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Eleonora Pedron chi è: vita privata

Eleonora ha una lunga storia d’amore con il pilota di MotoGp campione del mondo Max Biaggi. Ha due figli: Ines e Leon. Nel 2015 la loro relazione termina. Ha avuto altre storie, come quella con Daniele Conte e con Tommy Vee. Attualmente è legata sentimentalmente a Fabio Troiano: i due si sono presentati insieme al Festival di Venezia. Ha un account Instagram che vanta 392mila follower.