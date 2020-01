Eleonora Pedron, morta la sorella in un tremendo incidente: il dramma atroce

Eleonora Pedron è molto riservata ma oggi a Verissimo ha raccontato il dolore che ha provato quando è morta la sorella maggiore Nives.

La bellissima Eleonora Pedron si mostra in pubblico con un sorriso che riscalda il cuore. Si capisce da quell’attitudine a mostrarsi serena una forza interiore fuori dal normale, capace di mettere a proprio agio chiunque si trovi accanto a lei. Ma chi la conosce bene sa che dietro a quel sorriso, perdendosi nel blu cielo dei suoi occhi è possibile scovare una tristezza di fondo che probabilmente non l’abbandonerà mai.

Questa tristezza è legata agli episodi che ne hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza e che l’hanno costretta sin da bambina a venire a patti con il dolore più grande che si possa provare nella vita: il lutto. L’ex Miss Italia, infatti, ha conosciuto quella atroce ed inestinguibile sofferenza quando aveva appena 9 anni. In quel periodo ha perso la sua compagna di giochi, nonché la persona a cui si ispirava: la sorella maggiore Nives.

Eleonora Pedron, il dolore per la morte della sorella

Eleonora è una persona che preferisce non parlare del proprio dolore e che cerca di vedere sempre il lato positivo della vita. Lo ha detto lei stessa a Silvia Toffanin, dopo che la conduttrice le ha fatto vedere un filmato con il quale è stata raccontata parte della sua vita. Vedendo le immagini delle persone care che sono venute a mancare, l’ex Miss ha spiegato: “Penso che la vita cambi avendo una visione della vita diversa, quello che mi provoca malessere lo scanso. Dentro di me c’è tanto di brutto. Cerco sempre di stare con persone positive, cerco il bello. Ho dei momenti di solitudine in cui cerco di pensare a mio padre e a mia sorella, alla mia famiglia, sono momenti di riflessione che mi aiutano”.

La sorella è morta in un tragico incidente stradale. La ragazza si trovava in auto con la madre, Daniela, quando la loro auto si è scontrata contro un camion. Dal terribile urto con il mezzo pesante la donna è rimasta praticamente illesa, mentre Nives (14 anni) è finita in coma per le ferite riportate. Dopo un mese di ricovero l’adolescente ha smesso di lottare ed i medici ne hanno decretato il decesso. Un paio di anni fa, contravvenendo al suo desiderio di privacy, Eleonora l’ha ricordata con questa frase: “Quanto avrei voluto crescere accanto a te. Buon compleanno Nives”.