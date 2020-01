Voli low cost per San Valentino 2020: offerte per un weekend romantico

Voli low cost per San Valentino 2020: le offerte da non perdere per un weekend romantico.

Ci stiamo avvicinando a San Valentino 2020, la festa degli innamorati che quest’anno cade a inizio weekend. Il 14 febbraio, infatti, sarà un venerdì. Quale occasione migliore per una fuga romantica? Conviene approfittare per un bel viaggio, magari in un’affascinante capitale o città europea, dove vivere un’esperienza indimenticabile.

Vi abbiamo già segnalato le offerte low cost per trascorrere un romantico weekend di San Valentino in un agriturismo italiano. Qui invece vi segnaliamo i voli migliori e più economici per volare in Europa e concedervi una festa degli innamorati con i fiocchi. Ecco dove andare: le offerte da prenotare subito.

Voli low cost per San Valentino 2020: le offerte per il weekend della festa degli innamorati

Quest’anno il 14 febbraio, San Valentino e festa degli innamorati, sarà di venerdì e offrirà a tante coppie l’occasione di partire per un weekend romantico. Quale momento migliore per visitare una capitale o una bella città d’arte europea? Dai viali eleganti di Parigi ai luoghi iconici di Londra, passando per i canali di Amsterdam, le ramblas di Barcellona, le grandi piazze di Madrid, i caffè raffinati di Vienna. Poi i bar alla moda di Berlino, i vicoli della vecchia Praga, i negozi di Copenaghen e le terme di Budapest. Queste sono solo alcune delle città più note e famose per le loro attrazioni storico-culturali e della movida. Tante altre città europee minori offrono panorami incredibili, musei e monumenti spettacolari e tanti locali e attività per il divertimento.

Dovete solo scegliere la destinazione più adatta a voi. Noi qui vi segnaliamo le migliori occasioni di voli low cost per San Valentino 2020. Offerte da prendere subito.

Offerte voli low cost da EasyJet

La compagnia aerea britannica EasyJet offre tanti voli in partenza dall’Italia per il weekend di San Valentino 2020. Scopriamone alcuni. Le offerte sono per voli diretti di andata e ritorno, con partenza venerdì 14 febbraio e ritorno domenica 16 febbraio. Le tariffe dei voli sono soggette a disponibilità.

Partenze da Milano Linate:

Amsterdam (AMS) da 158,98 euro

da euro Parigi Charles de Gaulle (CDG) da 162,39 euro

da euro Parigi Orly (ORY) da 173,89 euro

Partenze da Milano Malpensa:

Bordeaux (BOD) da 84,19 euro

da 84,19 euro Catania (CTA) da 86,98 euro

da 86,98 euro Barcellona (BCN) da 110,48 euro

da 110,48 euro Palermo (PMO) da 116,98 euro

da 116,98 euro Praga (PRG) da 117,48 euro

da euro Parigi Charles de Gaulle (CDG) da 146,39 euro

da euro Amsterdam (AMS) da 160,98 euro

da euro Bari (BRI) da 164,98 euro

da euro Malaga (AGP) da 273,48 euro

da euro Marrakech (RAK) da 285,36 euro

Partenze da Roma Fiumicino:

Nizza (NCE) da 147,04 euro

da euro Amsterdam (AMS) da 175,48 euro

da euro Parigi Orly (ORY) da 191,89 euro

Partenze da Napoli:

Catania (CTA) da 70,48 euro

da 70,48 euro Venezia Marco Polo (VCE) da 85,98 euro

da euro Vienna (VIE) da 152,98 euro

da 152,98 euro Granada (GRX) da 163,98 euro

da 163,98 euro Praga (PRG) da 197,48 euro

da euro Amsterdam (AMS) da 20 5,48 euro

da 20 euro Barcellona (BCN) da 206,48 euro

da 206,48 euro Parigi Orly (ORY) da 228 ,89 euro

Partenze da Venezia Marco Polo:

Bordeaux (BOD) da 47,19 euro

da 47,19 euro Catania (CTA) da 67,48 euro

da 67,48 euro Nizza (NCE) da 128,54 euro

da 128,54 euro Parigi Charles de Gaulle (CDG) da 148,89 euro

da euro Praga (PRG) da 160,48 euro

da euro Parigi Orly (ORY) da 164,89 euro

da euro Amsterdam (AMS) da 264 ,48 euro

Partenze da Pisa:

Parigi Orly (ORY) da 165 ,89 euro

Offerte di voli da altre compagnie aeree



La compagnia aerea Volotea offre un volo in partenza da Venezia Marco Polo diretto a Bordeaux, andata e ritorno, per il weekend di San Valentino da 106,46 euro complessivi. C’è anche un volo da Venezia per Bilbao, ma con partenza sabato 15 e ritorno lunedì 18 febbraio, sempre un volo diretto di andate e ritorno al prezzo complessivo di 219,68 euro per due persone.



Con Wizz Air è da prendere il volo diretto e di andata ritorno da Milano Bergamo a Varsavia al prezzo di 139,98 euro a persona. Da non perdere il volo low cost da Milano a Vienna: partendo da Malpensa giovedì 13 febbraio trovate un volo a 17,49 euro a persona, a cui aggiungere il ritorno da 54,99 euro, per il costo complessivo di 72,48 euro a persona.

Anche la compagnia aerea tedesca low cost Eurowings offre diversi voli per il weekend di San Valentino. Segnaliamo il volo in partenza da Roma Fiumicino per Amsterdam, andata e ritorno, al prezzo complessivo di 179,98 euro per due persone (due biglietti). Per lo stesso weekend, dall’aeroporto di Brindisi ad Amsterdam si pende per due persone per un volo diretto di andata e ritorno 209,98 euro complessivi.

Vi segnaliamo, infine, che sono gli ultimi giorni per approfittare dell’offerta di Ryanair di voli low cost scontati per partire fino a giugno 2020, San Valentino incluso visto che l’offerta è valida per viaggi con partenza dal 1° febbraio.