Voli low cost Ryanair: offerta lampo per volare da febbraio fino a giugno 2020. Tutte le informazioni utili.

Con l’anno nuovo arrivano nuove promozioni da Ryanair. La compagnia aerea irlandese low cost ha appena lanciato un’offerta lampo con sconti fino al 20% sui propri voli. L’offerta scade il 26 gennaio prossimo ed è valida per i viaggi dal 1° febbraio al 30 giugno 2020.

Un’occasione da non perdere se state programmando un viaggio per la fine dell’inverno, la primavera e l’inizio dell’estate. Per molte famiglie giugno, subito dopo la chiusura delle scuole, è già tempo di vacanze. Quindi le offerte sono da prendere al volo.

Ryanair, poi, deve “farsi perdonare” l’aumento delle tariffe per il bagaglio a mano, il trolley piccolo che da novembre del 2018 si può portare in cabina solo acquistando un biglietto priority, che ora è arrivato a 14 euro. Un costo che incide sul prezzo finale del viaggio, rendendolo sempre meno low cost. Tanto che secondo uno studio Ryanair è diventata più cara di Alitalia.

Voli low cost Ryanair: offerta per volare fino a giugno 2020

A fine gennaio Ryanair lancia la sua offerta lampo, flash sale, valida per pochi giorni, per viaggiare con i suoi voli low cost scontati del 20%. L’offerta è valida fino a domenica 26 gennaio 2020. Pertanto avete una settimana di tempo per cercare, scegliere e prenotare il volo Ryanair verso la vostra destinazione preferita. Bisogna comunque affrettarsi, perché queste offerte vanno a ruba.

I biglietti scontati si possono acquistare per voli che partono dal 1° febbraio al 30 giugno 2020. Ben cinque mesi di viaggi, per organizzare le vostre partenze in occasione delle vacanze e weekend di inverno, incluse le feste di Carnevale (8-25 febbraio) e San Valentino. Per partire in primavera, Pasqua compresa che sarà domenica 12 aprile. Poi per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, fino alla Festa della Repubblica del 2 giugno e le prime partenze per le vacanze estive. A cui vanno aggiunte anche le feste e i festival che si celebrano nel resto d’Europa, da San Patrizio in Irlanda il 17 marzo al Giorno del Re (Koningsdag) nei Paesi Bassi il 27 aprile. Insomma, di occasioni ghiotte per partire ce ne sono davvero tante nei prossimi mesi e con le offerte sui voli low cost Ryanair avete una una possibilità in più per farlo.

Vi ricordiamo che l’offerta è soggetta a disponibilità e che i voli si esauriscono velocemente e che i prezzi dei biglietti si riferiscono ai voli di sola andata. Alle tariffe, dunque, dovrete aggiungere il costo del viaggio di ritorno, per il quale potete trovare comunque prezzi buoni se prenotate in anticipo. Ricordiamo anche l’acquisto del biglietto con imbarco prioritario per portare in cabina un bagaglio a mano come il trolley piccolo oppure il pagamento di un supplemento per il bagaglio da mettere in stiva.

Va anche sottolineato che i prezzi dei biglietti possono variare a seconda delle prenotazioni, possono aumentare, ma anche scendere se alcuni posti in aereo rimangono invenduti e la compagnia decide di lanciare un’ulteriore sconto last minute. L’offerta, infatti, è soggetta a disponibilità.Pertanto, nonostante le nostre segnalazioni dei prezzi, per essere sicuri è sempre bene controllare sul sito web ufficiale di Ryanair che il volo che desiderate acquistare sia ancora disponibile al prezzo segnalato.

I voli Ryanair da prenotare



La nuova promozione Ryanair mette a disposizione tanti voli in partenza dai principali aeroporti italiani, serviti dalla compagnia aerea irlandese, verso destinazioni italiane, europee e di zone limitrofe, come Medio Oriente e Nord Africa. Questo è il momento giusto se avete in programma un viaggio per la fine dell’inverno, la primavera e l’inizio dell’estate, che sia per turismo, studio o lavoro.

Le tariffe dell’ultima offerta lampo sono molto convenienti, con prezzi che partono da poco più di 7 euro e moltissimi voli a 9,99 euro.

La maggior parte dei voli low cost in Italia di Ryanair parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub Ryanair in Italia. Di seguito i voli in offerta con lo sconto del 20% per viaggiare dal 1° febbraio al 30 giugno 2020.

Da Milano Bergamo parte un volo da 7,12 euro diretto a Vienna e uno a 8,99 euro per Londra Southend. Poi, tanti voli a 9,99 euro per: Alghero, Bari, Berlino (Schönefeld), Bordeaux, Bratislava, Brema, Brindisi, Bristol, Brno, Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Budapest, Cagliari, Catania, Colonia, Copenaghen, Cracovia, East Midlands, Edimburgo, Eindhoven, Katowice, Lamezia Terme, Londra Stansted, Lussemburgo, Manchester, Marsiglia, Nis, Norimberga, Oslo (Torp), Palermo, Parigi (Beauvais), Poznan, Praga, Sofia, Timisoara, Trapani, Varsavia (Modlin), Vitoria. Un volo a 10,99 euro per Napoli. Poi, altri voli a 12,99 euro per: Alicante, Barcellona El Prat, Ibiza, Madrid, Malta e Tangeri.

Da Roma Ciampino parte un volo a 6,99 euro diretto a Düsseldorf (Weeze). Quindi i voli a 9,99 euro per: Billund, Bucarest (Otopeni), Budapest, Francoforte (Hahn), Karlsruhe / Baden-Baden e Norimberga. Poi i voli a 12,99 euro per Bratislava, Bruxelles (Charleroi) e Eindhoven.

Dall’aeroporto di Pisa parte due voli a 8,99 euro per Düsseldorf (Weeze) e Göteborg (Landvetter). Quindi i voli a 9,99 euro per Alghero, Barcellona Girona, Billund, Bruxelles (Charleroi), Londra Stansted, Malta, Praga, Stoccolma Skavsta e Trapani. Infine i voli a 12,99 euro per Berlino (Schönefeld), Bucarest (Otopeni), Ibiza e Parigi (Beauvais).