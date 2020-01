Sanremo 2020, i duetti e le cover scelte da tutti i big in gara

Dopo aver pubblicato la lista dei concorrenti e quelli dei collaboratori, è stata presentata anche quella delle cover e dei duetti scelti dai big in gara.

Nonostante le ulteriori polemiche degli ultimi giorni, legate alle parole di Amadeus e alla presenza di Junior Cally tra gli ospiti della kermesse, il Festival di Sanremo 2020 si avvicina al debutto. Tra poco meno di due settimane, infatti, le discussioni di questi giorni verranno accantonate per lasciare spazio alle esibizioni ed ai commenti sullo spettacolo offerto da Amadeus e dai suoi ospiti sul palco.

Leggi anche ->Sanremo 2020, spunta il caso Elettra Lamborghini: cover “irregolare”

Pubblicata prima di capodanno la lista dei cantanti in gara, e svelato qualche giorno fa il cast completo di ospiti e vallette (con relativi cachet), non restava che scoprire quale canzone avessero scelto i big per la giornata celebrativa delle passate edizioni del Festival. Ieri infatti è giunta la lista delle cover e dei duetti scelti dai big, e già c’è stato qualcuno che ha sollevato delle critiche alla scelta di Elettra Lamborghini.

Sanremo 2020: la lista delle cover e dei duetti

I concorrenti avevano il compito di scegliere la canzone che, a loro avviso, rappresentava maggiormente il Festival. Per reinterpretarla inoltre gli è stata offerta la possibilità di scegliere un artista italiano o straniero con cui cantarla in duetto. Un omaggio alla storia del festival, ma anche un modo per far conoscere alle nuove generazioni dei pezzi importanti della storia musicale italiana. Ecco di seguito la lista delle cover e dei duetti:

ANASTASIO – SPALLE AL MURO

PIERO PELU’ – CUORE MATTO

ELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMAD

ELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERA’ PIU’ con MYSS KETA

GIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56

DIODATO – 24 MILA BACI

RAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARI

FRANCESCO GABBANI – L’ITALIANO

ALBERTO URSO – LA VOCE DEL SILENZIO con ORNELLA VANONI

MARCO MASINI – VACANZE ROMANE con ARISA

ENRICO NIGIOTTI – TI REGALERO’ UNA ROSA con SIMONE CRISTICCHI

MICHELE ZARRILLO – DEBORAH con FAUSTO LEALI

RITA PAVONE – 1950 con AMEDEO MINGHI

TOSCA – PIAZZA GRANDE con SILVIA PEREZ CRUZ

ACHILLE LAURO – GLI UOMINI NON CAMBIANO con ANNALISA

BUGO E MORGAN – CANZONE PER TE

IRENE GRANDI – LA MUSICA E’ FINITA con BOBO RONDELLI

LE VIBRAZIONI – UN’EMOZIONE DA POCO con CANOVA

LEVANTE – SI PUO’ DARE DI PIU’ con FRANCESCA MICHIELIN E MARIA ANTONIETTA

JUNIOR CALLY – VADO AL MASSIMO – con i VIITO

PAOLO JANNACCI – SE ME LO DICEVI PRIMA con FRANCESCO MANDELLI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – PAPAVERI E PAPERE, NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE, GIANNA GIANNA, SARA’ PERCHE’ TI AMO, UNA MUSICA PUO’ FARE, SALIRO’, SONO SOLO PAROLE, ROLLS ROYCE

RANCORE – LUCE con DARDUST e La RAPPRESENTANTE DI LISTA

RIKI – L’EDERA con ANA MENA