Sanremo 2020, annunciato cast ufficiale: chi saranno i cantanti in gara

Il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2020 pare essere stato finalmente annunciato. Ecco chi saranno i cantanti protagonisti del prossimo febbraio.

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si terrà presso il Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. A condurlo ci sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico del festival. Proprio Amadeus sembra abbia annunciato l’elenco ufficiale dei cantanti partecipanti al Festival di Sanremo 2020 a La Repubblica: rispetto alle anticipazioni già trapelate nei giorni scorsi, si scoprono nel cast anche Le Vibrazioni e Alberto Urso. L’annuncio ufficiale del cast avverrà in diretta televisiva su Rai 1 lunedì 6 gennaio, in occasione dello speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia.

Potrebbe interessarti anche –> Sanremo 2020, nuove indiscrezioni: “Ecco le 10 donne che affiancheranno Amadeus”

Potrebbe interessarti anche –> Sanremo 2020 | rivelato il primo dei super ospiti internazionali

Il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2020

Ecco chi saranno i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020.

Achille Lauro

Alberto Urso

Anastasio

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana

I Pinguini Tattici Nucleari

Irene Grandi

Junior Cally

Levante

Le Vibrazioni

Marco Masini

Michele Zarrillo

Morgan con Bugo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Riki

Rancore

Raphael Gualazzi

Questo è l’elenco del cast ufficiale pubblicato dal settimanale Chi, ma per l’annuncio ufficiale da parte di Amadeus dovremmo aspettare fino al 6 gennaio. Tra i nomi in lista si distinguono diversi ritorni: Francesco Gabbani fu vincitore di Sanremo 2017, e anche Samuele Bersani, Achille Lauro, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini e Michele Zarrillo sono saliti sul palco dell’Ariston in passato. Tra gli “ex-talent” provano a riconquistare il pubblico Giordana, Elodie, Riki, i The Kolors il rapper Anastasio ed Enrico Nigiotti. Le vere sorprese sono Elettra Lamborghini, Piero Pelù, il gruppo I Pinguini Tattici Nucleari e un inedito duo formato da Morgan e il cantautore Bugo. Ad accompagnare tutti anche Diodato, Paolo Jannacci (figlio del cantautore Enzo), Levante (ex fidanzata di Diodato), i rapper Junior Cally e Rancore. Ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2020 potrebbe esserci anche Salmo, rapper italiano di grande successo sopratutto tra i giovani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!