Rita Rusic sorpresa nella notte: il suo gesto imbarazzante – VIDEO

Al Grande Fratello Vip, Rita Rusic sorpresa nella notte in un momento di “intimità”: il suo gesto è davvero imbarazzante.

Gesto imbarazzante di Rita Rusic ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Quello che è avvenuto nella notte ha lasciato interdetti tutti, anche gli operatori della regia del noto reality show.

Leggi anche –> Rita Rusic, l’addio con Cecchi Gori: i veri motivi della separazione

La donna – a quanto pare – non era sola nella stanza: si sentono le voci di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. Lei però sembra non preoccuparsi troppo delle loro presenze.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Rita Rusic delusa da sorpresa di Cecchi Gori – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così, mentre il figlio d’arte e l’ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni chiaccherano, lei entra in azione. Le telecamere – prima di staccare – per alcuni momenti inquadrano la sua mano che scivola pericolosamente in mezzo alle gambe.

DANDOLO VIDEO-HARD! RITA RUSIC NEL CUORE DELLA NOTTE ”ASSECONDA” LE RICHIESTE DEL SUO ”FIORELLINO https://t.co/D2DwUQgJpv pic.twitter.com/lxL4paw1uD — Dagospia (@_DAGOSPIA_) 21 gennaio 2020



In sostanza, l’attrice e produttrice cinematografica si masturba “davanti a tutti”. La telecamera che la inquadra alla fine stacca l’inquadratura, ma è troppo tardi: quel che si doveva vedere si è visto.