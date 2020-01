Grande Fratello Vip, Rita Rusic delusa da sorpresa di Cecchi Gori – VIDEO

Rita Rusic delusa dalla sorpresa di Vittorio Cecchi Gori nella puntata del Grande Fratello Vip: la sua reazione all’interno della Casa.

Non è piaciuta a Rita Rusic la sorpresa di Vittorio Cecchi Gori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “La mia sorpresa con Vittorio Cecchi Gori? Una fregatura! L’avevo visto il giorno prima di entrare qua dentro”, ha commentato.

Leggi anche –> Rita Rusic, l’addio con Cecchi Gori: i veri motivi della separazione

Quindi ha proseguito: “E’ venuto e non ha saputo dirmi niente di mio figlio, niente di mia figlia, niente del mio cane, niente di niente! Uno viene qui a trovarmi che sa che non ho comunicazione con niente dimmi che va tutto bene, non ha saputo dirmi niente. ‘Hai parlato con Vittoria?’, ‘No’. ‘Hai parlato con Michael?’, ‘No’. Insomma, che sei venuto a fare, non mi hai dato una notizia!”.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Rita Rusic: chi è la prima concorrente – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo sfogo prosegue poi rivelando un particolare inedito su ‘The Irishman’, l’ultimo film di Martin Scorsese, pluri candidato agli Oscar e dove Vittorio Cecchi Gori è inserito tra i credits. Ma per l’ex moglie le cose non stanno così: “Aveva un credit nel film di Scorsese ma non è che ha prodotto, manco avrà letto il copione. Ha un credit di una causa con Scorsese e quindi per i prossimi due film che faceva lui doveva mettere ‘Produced by…’ sono 18 i produttori di The Irishman. I produttori saranno 1 o 2, gli altri son quelli che hanno credits”.