Rita Rusic, chi è: età, vita privata, carriera dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che con lui ha avuto due figli: Vittoria Cecchi Gori e Mario Cecchi Gori.

Rita Rusic nasce a Parenzo nel 1960 in Istria, allora facente parte della Jugoslavia. Si trasferisce giovanissima a Busto Arsizio iniziando la carriera come cantante e come attrice nel 1980 con il film Attila flagello di Dio con Diego Abatantuono. Successivamente sposa Vittorio Cecchi Gori affiancandolo così nella gestione degli affari, diventando sua socia e producendo insieme a lui diverse pellicole di grande successo come La vita è bella di Roberto Benigni, con il nome di Rita Cecchi Gori. Dopo il divorzio fonda una sua agenzia, la Rita Rusic Company, con la quale produce tra gli altri Scusa ma ti chiamo amore. Nel 2007 inizia la carriera di cantante, mentre un anno dopo pubblica un libro intitolato Jet Sex Diario erotico sentimentale, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Nel 2009 torna a recitare nel film Polvere di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti. Nel 2010 è stata giurata in più puntate del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle. Dal 7 gennaio 2020 partecipa al reality show Grande Fratello VIP.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Rita Rusic: vita privata

Conosce il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà. Avrà 2 figli, Mario e Vittoria: la loro relazione dura fino al 2000. Dopo sette anni diventa la compagna dell’imprenditore farmaceutico Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanchè, ma il loro rapporto si chiude nel 2011. In una recente intervista a Vieni da me Vittorio Cecchi Gori ha svelato: “E’ l’unica donna che ho sposato nella mia vita. Quando ci siamo sposati, durante la funzione il prete mi ha sgridato perché ero un po’ distratto. Verdone e Montesano erano i miei testimoni e mentre stavo per sposarmi ho pensato di fare con loro un film. Così è nata la pellicola I due carabinieri, che poi è stata un grande successo”.