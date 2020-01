Chi è Paolo Ciavarro: età, carriera e vita privata del concorrente del GFVip

Conosciamo meglio la storia di Paolo Ciavarro: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del GFVIp

Paolo Ciavarro nasce a Roma nel 1991. Laureato in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, ha lavorato in uno studio di elaborazione di dati e di servizi contabili, per poi intraprendere la carriera televisiva. Nel 2013 partecipa coppia con il padre a Pechino Express. Dopo un anno è entrato nel cast di Forum come assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Dal 2017 è volato ad Amici di Maria De Filippi, dove si è occupato della conduzione del day time. Fino all’età di 17 anni ha giocato nella Roma, arrivando a fare un provino per il Manchester City.

Chi è Paolo Ciavarro: vita privata

Figlio di due attori molto noti, come Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, fin da piccolo compare sulle riviste gossip. Come ha svelato in passato ha sempre dovuto lottare contro l’etichetta di “raccomandato: “Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano”. Possiede un profilo Instagram dove vanta 117mila follower. La sua fiamma di sempre è stata Alicia Bosco, ma non ci sono tante foto in compagnia: la loro ultima foto risale al 2016. Nell’estate 2018 gli è stato attribuito anche un flirt con Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante, mai confermato dalle due parti.