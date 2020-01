Rita Rusic, l’addio con Cecchi Gori: i veri motivi della separazione

Ospite di Verissimo, Rita Rusic ha parlato del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e dei motivi che li hanno spinti verso la separazione.

Nei prossimi giorni vedremo Rita Rusic nei panni di concorrente del Grande Fratello Vip, una decisione che lei stessa ha definito “estrema”. Ciò nonostante l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si prepara a vivere questa esperienza televisiva con determinazione e buoni propositi: “Di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà”, ha spiegato al settimanale ‘Chi‘, “di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda”.

Prima di addentrarsi in questa nuova avventura, però, Rita è stata ospite di ‘Verissimo’. Nel corso del programma condotto da Silvia Toffanin, ha parlato della sua storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori e di come il giorno del matrimonio fosse molto nervosa: “Non volevo firmare. Ho detto: vado ma non firmo. Avevo paura. Il matrimonio è la cosa più importante, la vita di coppia”. Svanita la paura si è goduta la cerimonia ed ha vissuto anni bellissimi con il compagno.

Rita Rusic, perché è finita con Vittorio Cecchi Gori: “E’ stata colpa di entrambi”

Nella seconda parte dell’intervista, Rita ha parlato dei motivi che hanno portato alla separazione con il marito. Una decisione che ha preso lei, ma sulla quale ha riflettuto molto a lungo (3 anni): “È stato un crescendo di cose negative. Quando ho visto che questo avrebbe cambiato la vita e il futuro dei miei figli, ho deciso di chiudere”. L’attrice non nasconde di aver avuto una parte di colpe, ma aggiunge: “Penso che lui abbia il carico più forte. Il capo famiglia dà l’impronta più importante. Vittorio ha avuto un momento di sua grande difficoltà in cui si è perso e non ci ha reso felici”. Infine riguardo a come i figli vivevano la costante tensione che si era creata tra loro due la Rusic spiega: “La questione sta nei figli: hanno bisogno di stare con la madre e con il padre. Non devono sentirsi la causa di questa situazione”.