Barbara D’Urso furiosa con Taylor Mega: “Mai più nelle mie trasmissioni”

Barbara D’Urso ha detto a Taylor Mega che non potrà più partecipare alle sue trasmissioni a causa di una foto in cui mostra il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia.

Ieri sera Taylor Mega, influencer sempre molto chiacchierata, era ospite di Barbara D’Urso a ‘Live non è la D’Urso’. Motivo della sua presenza era la diatriba scoppiata prima dell’inizio del Grande Fratello Vip con Antonella Elia. Taylor, infatti, non aveva trovato elegante il comportamento della showgirl nei suoi confronti. A suo avviso le opinioni espresse dalla Elia nei suoi confronti sono gravi tanto quanto quelle di Salvo Veneziano. Il concorrente del reality è stato infatti cacciato dalla casa per aver espresso delle affermazioni sessiste.

Così, durante la trasmissione l’influencer ha dichiarato: “Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo, ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l’abbiamo premiata facendola entrare al GF. Ma veramente?Allora se una donna offende un’altra donna va bene”. A rispondere alle sue accuse c’era l’avvocato di Antonella Elia, il quale ha ribattuto dicendo: “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Gf Vip”.

Taylor Mega, il dito medio davanti la camionetta

Il legale della Elia ribalta le accuse e svia il discorso: “Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?”. Affermazione, quest’ultima, che coglie di sorpresa la conduttrice che chiede a Taylor se fosse vero che ha fatto una simile foto. L’influencer dice di non ricordare e cerca di riportare la discussione sul topic con poco successo. Quindi annuncia la sua assenza dalla televisione per un periodo.

A quel punto la D’Urso le dice: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!“. In poco tempo i telespettatori hanno pescato lo scatto incriminato sui social, Barbara manterrà la sua promessa?