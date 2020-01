Conosciamo meglio Salvatore Veneziano: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Salvatore Veneziano nasce a Siracusa il 4 aprile 1975. Fin da subito diventa appassionato di cucina e del mondo della pizza ereditandola da papà Giuseppe, mentre sua madre è sempre stata accudito i propri figli. Nel 2000 la sua popolarità è cresciuto a dismisura partecipando alla prima edizione del Grande Fratello. Dopo l’uscita dalla casa più famosa d’Italia, è tornato a lavorare in pizzeria, ma da semplice pizzaiolo è diventato un grande imprenditore aprendo diversi locali: ben 17 pizzerie non sono in Sicilia, ma in tutta Italia. In passato è stato uno degli opinionisti di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso prendendo parte ad altre trasmissioni come Buona Domenica e Ciao Darwin. Ora ci sarà la nuova partecipazione al Grande Fratello Vip, a partire dall’8 gennaio 2020.

Chi è Salvatore Veneziano: vita privata

Sposata da tanti anni con Giusy Merendino: il loro matrimonio è arrivato prima della sua partecipazione al Grande Fratello. I due si sono conosciuti durante la giovinezza crescendo così insieme fino al grande giorno. La coppia ha anche due figli. Per un periodo la stessa donna è volata in Germania dai genitori visto che pensava che il marito non l’amasse più. Così Salvo è andata a riprenderla per dimostrare il suo amore immutato nel tempo.