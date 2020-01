Salvo Veneziano | la De Panicis vittima di abusi | “Colpa tua”

L’incontro Salvo Veneziano De Panicis non porta a niente di buono, dopo le orribili dichiarazioni di lui su Elisa. La ragazza svela degli abusi.

A ‘Live – Non è la D’Urso’, avviene un contatto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis. I due si incontrano in ascensore in occasione della puntata andata in onda domenica 19 gennaio 2020. L’influencer, reduce dall’eliminazione dal ‘Grande Fratello Vip 4’ avvenuta nella puntata del 17 gennaio, ha uno scambio di battute con il siciliano.

LEGGI ANCHE –> Salvo Veneziano | minacce di morte a lui moglie e figlia FOTO

Il quale a sua volta ha dovuto lasciare il reality show per squalifica a seguito delle frasi sessiste pronunciate proprio con bersaglio principale la ragazza. Quest’ultima gli ha detto di essere stata oggetto di abusi sia psichici che fisici quando aveva 17 anni, ovvero nel 2009. “Mi dispiace per te, Salvo, ma sei stato sfortunato con me. Ho subito delle violenze. Mi sono fatta aiutare. Tu però non capisci la gravità della cosa. In casa il livello era molto alto ed abbiamo parlato di tante cose”.

LEGGI ANCHE –> Salvo Veneziano riceve il Tapiro d’Oro: botte e caos durante la consegna

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Salvo Veneziano Elisa De Panicis, lui la accusa: “Dovevi comportarti meglio”

Salvo Veneziano replica: “Non intendo né nascondermi né giustificarmi. È che eravamo annoiati e volevo fare il protagonista. Hanno riso tutti e mi hanno dato il cinque. Poi hanno cambiato idea ma questa è un’altra cosa”. Elisa De Panicis risponde ancora: “In realtà ho visto come mi guardavi durante la serata. E mi sono sentita a disagio. Al punto da avvertire la necessità di andarmi a cambiare, per via dei tuoi occhi talmente puntati addosso. Mio padre e la mia famiglia mi stavano guardando, come posso spiegare loro quello che è accaduto?”. Poi la risposta di Salvo, che ha fatto arrabbiare ancora una volta in molti. “Se veramente ti fossi preoccupata di tuo padre allora avresti dovuto comportarti in modo diverso. Non per quanto riguarda l’abbigliamento ma l’atteggiamento”.

LEGGI ANCHE –> Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni