Violenza domestica | minacce e lacrimogeno contro figlia ed ex marito

Una donna ha compiuto reiterata violenza domestica nei confronti della figlia minorenne ed anche del suo ex marito, fino all’episodio culminante del tutto.

Un grave episodio di violenza domestica arriva da Milano e riguarda in particolare una ragazza di 14 anni. L’adolescente ha subito delle minacce di un certo rilievo da parte di sua madre, la quale si era appostata per diverso tempo allo scopo di sorprendere sia la figlia che il padre di lei, ovvero il suo ex marito.

LEGGI ANCHE –> Abusi e violenze carnali | la giovanissima lo uccide | rischia un ergastolo

Tra la maniaca e l’uomo il matrimonio è giunto a conclusione ormai già da circa 10 anni. Evidentemente la donna però deve nutrire ancora dell’astio, se è arrivata a compiere un gesto di simile portata. Coltello alla mano, ha atteso i due sul pianerettolo di casa di lui, minacciando la 14enne di colpirla con l’arma da taglio. E non contenta ha gettato del gas lacrimogeno in pieno viso contro l’ex marito. Oltre al coltello, ha utilizzato anche un cappio composto da delle fascette di plastica annodate tra loro per minacciare sua figlia.

LEGGI ANCHE –> Professore stupra studentessa minorenne | succede nei bagni della scuola

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Violenza domestica, la responsabile era una vera e propria stalker

La giovanissima stava per essere immobilizzata ma alla fine è riuscita a liberarsi ed a scappare. Subito dopo ha avvisato i carabinieri di quanto accaduto. E facilmente, nel breve volgere di pochi istanti, i militari hanno tratto in arresto l’autrice di tale violenza domestica. La folle col dente avvelenato è una 41enne proveniente dal Kirghizistan che deve ora difendersi da diverse accuse. Nello specifico da quelle di aver compiuto lesioni personali, trasportato delle armi in maniera abusiva e di avere attuato episodi persecutori. La stalker aveva anche appiccato il fuoco all’ingresso del condominio dove abita l’ex marito, il giorno prima. Inoltre tormentava la figlia sin dal 2010 con minacce e persecuzioni di vario tipo, nonostante all’epoca quest’ultima fosse una bambina. Il fatto ha avuto luogo lo scorso 22 dicembre ma è diventato di dominio pubblico soltanto adesso.

LEGGI ANCHE –> Donna uccide cane | terribile il metodo scelto |”Abbaiava troppo”