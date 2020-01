Francesco Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Messa in mezzo”. Cristina risponde alle domande sui social riguardo alla nuova fiamma dell’ex tronista e alla rottura con la Salemi.





Continua far parlar di sé Francesco Monte. E ciò che lo pone al centro dei riflettori sono ancora una volta le relazioni amorose che il bel ex tronista di Unomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip intratterrebbe all’indomani della rottura con Giulia Salemi, conosciuta proprio dentro la casa più spiata della televisione.

Francesco Monte, la moglie del comico parla della relazione con Isabella De Candia e Giulia Salemi

Monte questa estate, secondo quanto riportata sulle pagine di gossip, si sarebbe consolato dopo la fine del suo rapporto con la Salemi intrattenendo una relazione sentimentale con la splendida modella Isabella De Candia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di tradimento o meno ma è stato Monte stesso a raccontare, durante un’intervista a Spy, di aver conosciuto Isabella tramite Pio D’Antini, del duo comico Pio e Amedeo.

Qualcosa sembrerebbe però non tornare nelle date di queste relazioni. La Salemi sui social annunciava la fine dell’amore con Monte il 5 giugno 2019. Eppure proprio l’ex tronista aveva parlato, in una intervista a settembre a Vieni da me, dell’inizio della relazione con Isabella due o tre mesi dopo la rottura con la Salemi. Inoltre Isabella, sempre sui social, ha recentemente pubblicato una fotografia datata 14 giugno 2019, nella quale è ritratta baciare Monte. La fotografia è corredata inoltre da un commento, il quale recita: “14 giugno 2019, ho incontrato qualcuno davvero speciale”.