Emma Marrone, speranze per il 2020: “Vorrei un anno meno faticoso”

Emma Marrone condivide sulla sua pagina Instagram un pensiero sul 2019 e le speranze per il 2020 appena cominciato, auspicando un anno più semplice.

Per la cantante salentina Emma Marrone, il 2019 è stato un anno dai molteplici volti. Se da un lato meramente professionale tutto è andato per il meglio ed il nuovo album – Fortuna – è stato accolto con il consueto favore dalle schiere di fan, lo stesso non si può dire per la sua vita privata. A settembre l’artista si è dovuta fermare a causa di un problema fisico. Emma non ha mai detto apertamente di cosa si trattasse, ma dati i suoi precedenti problemi, si pensa che possa essersi sottoposta ad una nuova operazione.

Negli anni passati, infatti, la Marrone è stata operata due volte per rimuovere delle masse tumorali. In entrambe le occasioni le operazioni sono andate per il meglio e pare che anche le cure effettuate tra settembre e ottobre siano andate bene. Logico dunque che a cavallo tra due anni, la cantante rifletta sul tempo appena passato e si auguri che quello che segue sia quantomeno meno stressante.

Emma Marrone: “Vorrei un anno meno faticoso”

Nel primo post di questo nuovo anno Emma non se la sente di chiedere un anno migliore, poiché alla fine anche quello appena concluso ha riservato delle soddisfazioni personali, ma vorrebbe un po’ di serenità in più: “Io non lo voglio un nuovo anno migliore.

Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così,rispetto al precedente… Senza fiato corto e corda tirata”. Non è difficile pensare che si riferisca proprio ai problemi di salute, visto che successivamente aggiunge: “L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire: ‘Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!'”.