Emma Marrone, chi è il nuovo fidanzato Guido Milani: età, foto, lavoro

Il cantante Emma Marrone ‘beccata’ dal settimanale ‘Chi’ con l’influencer, chi è il nuovo presunto fidanzato Guido Milani: età, foto, lavoro.

Nuovo presunto flirt per la cantante Emma Marrone, sorpresa dal settimanale ‘Chi’ in dolce compagnia. Infatti, si trovava a Cortina con il modello e influencer Guido Milani. Lei nega coinvolgimenti emotivi e sottolinea anche la differenza di età: “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi. Ora direte che sono una milf… Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”. I due hanno 13 anni di differenza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Guido Milani nuovo presunto fidanzato di Emma Marrone

In questi giorni, alla cantante era stato attribuito un flirt con il collega Enrico Nigiotti. In precedenza era toccato al modello norvegese Nikolai Danielsen. Ora questa nuova presunta relazione, che la cantante smentisce, ma il gossip corre sicuramente più veloce delle sue parole. Qualche tempo fa, la cantante aveva spiegato la sua visione sul tema: “Amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”.

Guido Milani, il giovane fotografato con lei, è un modello e influencer con oltre 40mila follower su Instagram. Nato e cresciuto a Milano, è stato immerso nell’ambiente creativo milanese sin da ragazzo. Grazie all’agenzia pubblicitaria di famiglia ha sviluppato un profondo interesse per l’industria della moda e creativa. Attualmente lavora come redattore per una rivista con sede a Parigi incentrata sulla sostenibilità nella moda e nella bellezza. Inoltre, ha collaborato con grandi maison come Valentino, Prada, Stella McCartney, ecc.