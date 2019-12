Cenone di Capodanno 2020: menù e ricette facili, ma buonissime

Menù di Capodanno 2020: le ricette facili, ma buonissime per il cenone della notte di San Silvestro.

Per questo Capodanno 2020 avete deciso di invitare amici e parenti a casa? Bene, ottima idea. Riunire la famiglia per le feste è sempre una decisione molto apprezzata, peccato però che i padroni di casa debbano cucinare e spesso il menù di Capodanno possa essere un po’ complicato da realizzare. Una volta appurate tutte le possibili allergie e intolleranze è tempo di mettersi ai fornelli. Qual è il menù di Capodanno 2020 perfetto? Dipende da cosa cercate e da cosa volete, ma se non siete degli chef provetti probabilmente starete cercando delle ricette facili, ma buonissime da realizzare.

Menù Capodanno 2020: ricette facili per il cenone

Come prima cosa gli antipasti. Oltre ai classici salumi e formaggi potete fare una torta salata. Basta munirsi di pasta sfoglia già pronta, bucherellare il fondo con una forchetta e farcire con ciò che maggiormente vi aggrada. Un’idea? Cotto e scamorza è un grande classico che piace a tutti. Poi potreste fare una bella insalata fresca di arance, salmone e noci. Fa effetto, è ottima, ma è super easy da realizzare.

Primi piatti per il menù di Capodanno

Per quanto riguarda i primi piatti invece potreste comprare della pasta fresca e condirla a vostro piacimento. Pansotti con sugo di noci, ravioli con ragù, tortellini alla panna. Oppure potreste prendere delle foglie di lasagne già pronte e dopo averle sbollentate in acqua salata condirle con besciamella e sugo.

Ricette di Capodanno 2020: i secondi

Per il secondo ci si leva ogni dubbio con il classico cotechino con lenticchie. Il tutto lo trovate già pronto al supermercato. Il cotechino è solo da mettere a bollire, mentre le lenticchie potreste insaporirle con un po’ di pancetta per renderle più sfiziose e soprattutto mangiabili anche dai bambini.

Dolci di Capodanno 2020: idee facili

Per quanto riguarda poi il dolce di Capodanno largo al pandoro farcito. Basta comprare un po’ di crema al cacao, oppure realizzare la crema al mascarpone. Dopo di che tagliate il pandoro orizzontalmente a strisce, farcite ogni strato e posizionate la fetta successiva un po’ di lato per non ricostruire la forma originaria, ma per dare come l’effetto di una stella. L’effetto è assicurato, il gusto pure e soprattutto è super facile da realizzare.

Queste sono solo alcune idee per il menù del cenone di Capodanno. Sono tutte semplici e allo stesso tempo buonissime da assaporare per iniziare il 2020 in modo speciale assieme alla famiglia, ma anche attorno ad un tavolo ricco di prelibatezze culinarie.