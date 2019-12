Primi piatti per il menù del cenone di Capodanno 2020: ricette facili

Ricette per primi piatti Capodanno 2020: cucinare per il cenone in modo facile, ma buonissimo.

Stasera avete ospiti? Siete pronti ad essere invasi da amici e parenti che vogliono festeggiare con voi Capodanno 2020? Bene. Oltre all’allegria per ospitare la festa c’è da sapere che cucinare non è facile per tutti. Sfortunatamente non siamo tutti chef come Carlo Cracco o Cannavacciuolo e quindi preparare il menù per il Cenone di Capodanno diventa un momento ricco di ansia e tensione. Senza andare nel panico vediamo allora insieme quali sono i primi piatti più semplici da realizzare per il cenone, in modo da fare bella figura, ma senza cimentarsi con ricette da Masterchef.

Menù di Capodanno: i primi piatti, ricette facili e buone

Il primo piatto è definito anche main course e quindi è importante che sia buono e abbondante. Generalmente si tratta di piatti di pasta perché, si sa, noi italiani senza non possiamo stare. Quali sono le ricette facili per il menù di Capodanno 2020 da realizzare a casa senza troppa fatica?

Pasta fresca: la prima ricetta molto facile è quella di prendere della pasta fresca dal vostro rivenditore di fiducia e accompagnarla con un bel sugo. Sarà questa l’unica cosa da preparare. La base fondamentale è il soffritto con aglio e cipolla, magari anche un po’ di carote per renderlo più dolce. Ricordate il sale, ma quando aggiungerete la polpa unitela ad un pizzico di zucchero per contrastare l’acidità dei pomodori.

Pasta al salmone: questo è un pesce tipico delle feste quindi potreste proporlo come condimento per una pasta. Potreste cuocere il salmone in un liquore, come il whiskey o il brandy fino a quando non sarà evaporato. Aggiungete poi la panna e mescolate accuratamente. Aggiungete un po’ di prezzemolo e mescolate ancora aggiungendo al sugo un po’ di acqua di cottura. Il gioco è fatto!

Pasta radicchio gorgonzola e noci: altra pasta molto succulenta da mangiare a Capodanno è questa. Lavate il radicchio e poi fatelo saltare in padella per qualche minuto con l’olio a fiamma alta. Aggiungete poi la gorgonzola e amalgamate il tutto. A parte tritate finemente le noci, se rimane qualche pezzo più grosso va bene perché serve a dare croccantezza al piatto.

Questi sono solo tre esempi di primi piatti per il menù del cenone di Capodanno. Se non volete sbagliare comunque state tranquilli perché basta comprare un sugo già pronto e della pasta fresca per fare comunque una bellissima figura.