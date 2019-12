Cenone di Capodanno 2020 come decorare la tavola a tema viaggi

Decorare la tavola per il Cenone di Capodanno 2020a tema viaggi: le idee per una cena di San Silvestro “viaggiante”.

Se amate viaggiare e stasera, per Capodanno 2020 avete deciso di invitare gli amici a casa, probabilmente vi starete chiedendo come fare a decorare la tavola. Oltre a un buon menù per il cenone, è importante anche che la location sia oltre che accogliente molto invitante e soprattutto a tema viaggi! Se infatti siete dei viaggiatori nati ecco che sarebbe bello portare in tavola non solo piatti sfiziosi, ma anche la voglia di partire. Uno dei buoni propositi per il 2020 è quello di fare più vacanze? Bene, partiamo dalla tavola.

Decorazioni per la cena di Capodanno

Come decorare al meglio la tavola per il Cenone di Capodanno 2020 allora? Come prima cosa vi consigliamo di prendere una tovaglia neutra, meglio se bianca. Così facendo qualsiasi oggetto mettiate sopra risalterà. Potete spezzare magari con piatti e tovaglioli verdi che fanno molto festività, ma sono anche simbolo di speranza, di natura e di vita selvaggia. I segnaposto sono poi un elemento importante per decorare la tavola per il cenone. Potreste prendere una foto di una località turistica, scrivere sopra il nome dell’invitato che maggiormente sarebbe perfetto per un viaggio così e posizionarlo sul piatto. È un’idea carina e originale, inoltre chissà che non dia lo spunto per partire sul serio. Per quanto riguarda le posate poi, divertitevi. Mettete magari delle bacchette cinesi, un coltello affilato, un cucchiaio asiatico…Ognuno dovrà mangiare con quella posata, che è affascinante perché porta in paesi lontani, ma anche molto divertente. Pensate come farà il vostro amico a mangiare i ravioli con le bacchette!

Centrotavola per il cenone di Capodanno 2020

Come centrotavola poi potreste farvi fare una composizione floreale particolare. Magari con piante esotiche e nel corso della cena ognuno dovrà indovinare da dove viene quel particolare fiore. Gioco che poi si può anche “riutilizzare” per il dessert quando potreste portare in tavola frutti provenienti da ogni parte del mondo e chiedere ai commensali di indovinare.

Così facendo la vostra tavola per il Cenone di Capodanno 2020 a tema viaggi è pronta. A voi non resta che sedervi, divertirvi e pianificare soprattutto la prossima partenza.